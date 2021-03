Slik tvinges Apple til å markedsføre iPhone i Frankrike

Nødt til å vise «repareringscore».

iPhone Xr får en score på bare 4,6 Skjermbilde, Apple.fr

Niklas Plikk 1 Mar 2021 07:57

I Apples franske nettbutikk har selskapet blitt nødt til å legge til en ny «repareringscore» på flere av produktene. Landet vedtok i fjor en ny lov som tvinger selskaper til å synliggjøre hvor enkelt – eller hvor vanskelig – det er å reparere produktene deres i form av en repareringsscore som gir en poengsum mellom én og 10.

Scoren tar hensyn til en rekke ting, slik som hvor lett det er å ta enheten fra hverandre, hvor lett det er å finne manualer som viser hvordan man bytter deler, samt hvor lett det er å få tak i ekstradeler.

Apples produkter er vanligvis kjent for å være vanskelige å reparere, og det gjenspeiles også i karakterene de har fått, og altså må vise på alle produktsidene deres.

Her er poengsummene de viser:

iPhone 12 – 6/10

iPhone 12 mini – 6/10

iPhone 12 Pro – 6/10

iPhone 12 Pro Max – 6/10

iPhone 11 – 4,6/10

iPhone Xr – 4,6/10

iPhone SE – 6,2/10

MacBook Air – 6,5/10

MacBook Pro 13 – 5,6/10

MacBook Pro 16 – 6,3/10

Produkter som iPader, Apple TV og tillegg har ingen repareringsscore ennå - foreløpig gjelder det bare mobiler og bærbare datamaskiner.

Grunnen til at årets iPhoner har bedre score enn fjorårets skal være at iPhone 12-modellene er enklere å demontere, og at ekstradeler har blitt billigere.

Skal bekjempe e-avfall

Allerede i januar i år begynte produsenter i Frankrike å vise de nye fargekodede ikonene, og landets to største mobilprodusenter – Samsung og Xiaomi – var raske til å oppdatere produktene sine med den nye poengsummen. Det er imidlertid ikke før neste år at selskaper står i fare for å bli bøtelagt hvis de ikke føyer seg etter de nye reglene.

Loven ble skapt for å bekjempe mengden e-avfall, og følger strenge retningslinjer for hvordan et produkt skal måles. Det skal også ha fått flere produsenter til å justere markedsføringen av årets modeller sammenlignet med fjoråret. Blant annet fikk Samsung en bedre score på årets Galaxy S21-modeller sammenlignet med fjoråret ved å blant annet tilby en nettbasert reparasjonsguide med flere hundre bilder av hvordan man bytter de forskjellige delene. Galaxy S20 fikk en score på 5,6, mens årets modeller har hele 8,2/10.

Ifølge en undersøkelse gjennomført av Europaparliamentet foretrekker 77 prosent å reparere et produkt fremfor å bytte det ut, og 79 prosent mener at produsenter burde gjøre det enklere å fikse produktene sine, og å tilby enkel tilgang til individuelle deler.

Får kritikk

Selv om det nye poengsystemet får mye skryt, påpeker Laetitia Vasseur, grunleggeren for gjenvinningskampanjen Stop Planned Obsolescence , at det fortsatt er noen mangler, til Radio France Internationale . Hun påpeker at selskaper for eksempel kan øke poengsummene på produktene sine ved å tydeliggjøre i markedsføringen om programvareoppdateringer byr på feilrettinger, nye funksjoner eller en kombinasjon. En liten detalj som hun ikke mener påvirker hvor lett det er å reparere produktet.

Hun påpeker også at det kan være problematisk at selskapene mer eller mindre setter poengsummene selv:

– Et selskap kan si at de har en god score fordi de kan tilby deler til reparasjon «raskt», om det betyr én dag, to uker eller én måned kommer ikke tydelig frem, sier Vasseur.