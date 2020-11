«Gamere mot Barnekreft» samlet inn over én million kroner på bare noen timer

Niklas Plikk 27 Nov 2020 11:01

Mens de fleste er opptatt av tilbud, salg og nedsatte priser på Black Friday, arrangerer Komplett.no en pengeinnsamling til barnekreftsaken.

Arrangementet har fått navnet «Gamere mot Barnekreft» og blir strømmet direkte på Twitch - hvor en rekke kjente gamere og influencere spiller og underholder seere i 26 timer i strekk.

Sjekk ut streamen her »

Navn som Joachim "Noobwork» Haraldsen, ​Emil "Nyhrox" Pedersen, Emilie "Emzia» Helgesen, ​Thomas Paste og Marita «Musarita» Zeylon er noen som dukker opp i løpet av sendingen.

I forkant av arrangementet fortalte Lene Jahren, ansvarlig for sosiale medier hos Komplett, at de håpet å komme samle inn mer enn én million kroner på ett døgn.

Fredag formiddag har de allerede samlet inn godt over dette, og nærmer seg Spleis-målet på 1.337.000 kroner.

- Å runde en million kroner til barnekreft-saken på tre timer var en opplevelse som fikk tiden til å stoppe helt opp. Rett og slett en «klyp meg i armen»-opplevelse. Hvem hos Komplett kunne tro på et slikt voldsomt engasjement fra våre seere på Twitch? Nei, dette går over alle forventninger og givergleden er fortsatt stor, skriver en fornøyd Kristin Hovland, Kompletts kommunikasjonssjef, i en e-post til Tek.no.

Er med i trekning av flere premier

De som donerer kan bli med i trekningen av en håndfull forskjellige produkter. Donerer man for eksempel mer enn 44 kroner kan man vinne et «modda» vaffeljern, mens donerer man mer enn 155 kroner kan man vinne en stressball (og en PlayStation 5). Andre premierer inkluderer grafikkort, TV, stasjonær PC og PC-skjerm.

I skrivende stund ser det ut til at PlayStation 5 og et RTX 3080-grafikkort er de mest ettertraktede produktene å vinne. Kanskje ikke så rart, da begge er kronisk utsolgte over alt, og så godt som umulige å få tak i ellers.

Daglig leder i Barnekreftforeningen, Trine Beate Nicolaysen, er svært glad for at Komplett.no bruker Black Friday også for et slikt formål.

– Gaming er en måte våre barn og ungdommer holder kontakt med venner og kjente når de må være isolert på sykehus. Gamerne betyr derfor mye for barn som er rammet av kreft. Disse 26 timene er virkelig med på å ta oss nærmere målet vårt, om at ingen barn skal dø av kreft. Det gir håp til alle de familiene som er rammet.

- Annenhver dag får et barn i Norge kreft. Og selv om 85 prosent av barna overlever, er det fortsatt den hyppigste dødsårsaken blant barn fra ett til fjorten år. Komplett.no skal bidra med og flere av våre leverandører og samarbeidspartnere har meldt seg på innsamlingsaksjonen, avslutter Lene Jahren.