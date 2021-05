USB-C blir over dobbelt så kraftig

Får solid oppgradering i neste generasjon.

Illustrasjonsbilde. Masaru Kamikura / Flickr.com

Torstein Norum Bugge 26 Mai 2021 07:42

USB Type-C er etterhvert blitt en veldig vanlig tilkobling på alt fra mobiltelefoner til datamaskiner, og kan gjøre så godt som alt. Ifølge dokumentasjonen USB Implementers Forum nylig publiserte for neste generasjon USB Type-C er imidlertid standarden i ferd med å bli enda bedre.

I dag kan USB Type-C levere maksimalt 100 watt til elektronikk over én enkelt kabel, men i neste generasjon vil dette taket løftes betraktelig.

Det vil nå bli mulig å levere opptil 240 watt. Dette er et betydelig tall, for det er typisk det samme tallet ladere til de heftigste gaming-laptopene og slikt leveres med. Dette betyr at selv på slike vil man snart kunne bruke USB Type-C som ladestandard, også under tung spilling.

Extended Power Range-merking blir viktig

Bruksområdene er imidlertid større enn dette. Eksempelvis har mange enheter strømkrevende dingser koblet til seg, eksempelvis skjermer. Disse vil kunne forsynes med strøm gjennom laptopen din med den nye standarden, eksempelvis. Det har selvsagt en lang rekke andre bruksområder også; dette er kun ett eksempel.

USB Implementers Forum kaller den nye standarden «Extended Power Range», eller «EPR» forkortet. Dette er sannsynligvis en merkevare man bør bite seg merke i om man er interessert i den nye teknologien, for det vil nok bli en lang overgangsperiode der EPR lever side om side med den eldre standarden i ulike prisklasser.

Det presiseres også i dokumentasjonen at ny elektronikk med støtte for EPR vil bli tydelig merket for å unngå misforståelser. Den nye standarden vil også kreve nye ladere, og dokumentasjonen tyder på at de også vil måtte designes litt annerledes på innsiden enn dagens ladere:

Mindre fysiske endringer på kontaktene. USB Implementers Forum

Nøyaktig når nye dingser med denne standarden blir tilgjengelig sier ikke organisasjonen noe om, men nå som designet er klart er nok produsentene også klare til å ta det i bruk. Så det vil neppe ta veldig lang tid før vi kan nyte godt av den nye kraften.