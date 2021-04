Nå er Paramount+ åpen for alle

Se den nye strømmetjenesten i nettleseren, på mobiler og i TV-appen.

Paramount+.

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Apr 2021 12:23 Først publisert 25 Feb 2021 08:19

Oppdatert 29.04.2021: Saken er oppdatert med ny informasjon om hvem Paramount+ er tilgjengelig for.

Tidligere i år ble strømmetjenesten Paramount+ offisielt lansert i Norge.

I tiden etter lanseringen har tjenesten vært forbeholdt deg med abonnement via såkalte partnere som Allente (gamle Viasat og Canal Digital), Telia, Telenor, RiksTV og Strim, eller som har brukt Apple TVs kanalfunksjon.

Nå slippes Paramount+ helt fri. Fra i dag, 29. april, kan strømmetjenesten utforskes rett fra nettleseren via paramountplus.com, eller via egne apper for mobiler, smart TV-er og Apple TV. Det melder morselskapet ViacomCBS i en pressemelding.

Billigere enn Netflix

Paramount+ koster 69 kroner i måneden, noe som er litt dyrere enn både Apples TV+- og Amazons Prime-tjeneste, men betydelig rimeligere enn aktører som Netflix og HBO Nordic.

Tjenesten kan testes gratis i syv dager for nye brukere, en ordning blant annet Netflix har gått bort fra. Du må imidlertid legge inn kortinformasjon for å få prøve, og må selv huske å kansellere før uken har gått om du ikke vil trekkes for månedsabonnementet.

Får den nye Halo-serien

Paramount+ er en tjeneste fra amerikanske ViacomCBS, og skal blant annet tilby alt nytt innhold fra Showtime eksklusivt. Det inkluderer blant annet kommende «Halo», serien som finner sted i det velkjente spilluniverset til Microsoft.

ViacomCBS sitter også på rettigheter fra kjente produksjonsselskaper som Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV og Comedy Central. Sistnevnte betyr blant annet at alle sesonger av «South Park» er inkludert i tjenesten.

Sammen sitter disse selskapene blant annet på rettigheter til velkjente serier som Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, Homeland, NCIS og Master of Sex.

Vi her i Norden loves en rekke eksklusive titler, omtalt som «Paramount+ Originals», som «Two Weeks to Live» med Maisie Williams – kjent fra «Game of Thrones» – Indie-komedien «Everyone is Doing Great», actionthrilleren «Mirage» og de første sesongene av «The Twilight Zone» og «The Coroner» fra lansering. Flere titler, som «The Man Who Fell to Earth», «Mayor of Kingstown», «Lioness» og «Guilty Party» blir klare etter lansering.

Maisie Williams i «Two Weeks to Live». Sky.

I tillegg til serier skal tjenesten tilby kjente filmer fra store franchiser som Mission Impossible, Indiana Jones samt Gudfaren-trilogien.

For barna blir tjenesten hjemmet til alle serier kjent fra Nickelodeon, med blant annet Svampebob, Teenage Mutant Ninja Turtles, Dora utforskeren og PAW Patrol.

Ifølge ViacomCBS har Paramount+ støtte for foreldrekontrollfunksjoner.