Dette blir prisen på Netflix-utfordreren i Norge

Paramount+ kommer 25. mars.

Paramount+.

Anders Brattensborg Smedsrud 25 Feb 2021 08:19

Forrige måned ble det klart at enda en strømmetjeneste hiver seg inn i kampen om å oppnå autotrekkstatus i nettbanken til film- og seriesultne nordmenn.

Paramount+ lanseres 25. mars som et alternativ til mer kjente aktører som Netflix, HBO Nordic og Amazon Prime.

I dag ble prisen nordmenn må betale for Paramount+ kjent, og den legger seg på 69 kroner i måneden. Det er litt dyrere enn både Apples TV+- og Amazons Prime-tjenester, men betydelig rimeligere enn Netflix og HBO Nordic.

Tjenesten kan testes gratis i syv dager for nye brukere, en ordning blant annet Netflix har gått bort fra den siste tiden.

Får den nye Halo-serien

Paramount+ er en tjeneste fra amerikanske ViacomCBS, og skal blant annet tilby alt nytt innhold fra Showtime eksklusivt. Det inkluderer blant annet kommende «Halo», serien som finner sted i det velkjente spilluniverset til Microsoft.

ViacomCBS sitter også på rettigheter fra kjente produksjonsselskaper som Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV og Comedy Central. Sistnevnte betyr blant annet at alle sesonger av «South Park» er inkludert i tjenesten.

Sammen sitter disse selskapene blant annet på rettigheter til velkjente serier som Dexter, Twin Peaks, Yellowstone, Homeland, NCIS og Master of Sex.

Vi her i Norden loves en rekke eksklusive titler, omtalt som «Paramount+ Originals», som «Two Weeks to Live» med Maisie Williams – kjent fra «Game of Thrones» – Indie-komedien «Everyone is Doing Great», actionthrilleren «Mirage» og de første sesongene av «The Twilight Zone» og «The Coroner» fra lansering. Flere titler, som «The Man Who Fell to Earth», «Mayor of Kingstown», «Lioness» og «Guilty Party» blir klare etter lansering.

Maisie Williams i «Two Weeks to Live». Sky.

I tillegg til serier skal tjenesten tilby kjente filmer fra store franchiser som Mission Impossible, Indiana Jones samt Gudfaren-trilogien.

For barna blir tjenesten hjemmet til alle serier kjent fra Nickelodeon, med blant annet Svampebob, Teenage Mutant Ninja Turtles, Dora utforskeren og PAW Patrol.

Får egen app til telefoner og TV-er

Enkelte vil kanskje stusse over ar Paramount+ omtales som en ny tjeneste, for flere har allerede hatt den tilgjengelig som en del av tilbudet fra sin TV-leverandør Telia og Telenor.

Nå blir imidlertid Paramount+ tilgjengelig som en frittstående tjeneste på linje med det vi ellers kjenner fra strømmeverdenen, men egen nettside for PC-brukere og apper for både iOS og Android-telefoner. I tillegg loves egen app for strømmeboksene Apple TV, Android TV og Amazon Fire TV, samt apper for flere SmartTV-er.