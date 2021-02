Tesla tester å halvere ladeprisen på dager med lav trafikk

Tesla tester hvilken effekt det har å halvere Supercharger-prisen på enkelte dager for å spre ferieutfarten utover. Tore Meek, Scanpix

Stein Jarle Olsen 12 Feb 2021 16:10

Tesla varslet nylig at de satte opp prisen for å bruke Supercharger-nettverket betydelig - snittprisen økte med rundt 50 prosent , fra 1,70 til 2,57 kroner per kilowattime.

Nå kommer de med et aldri så lite plaster på såret til kundene. I forbindelse med vinterferien starter de nemlig et «eksperiment» hvor de setter ned prisen med 50 prosent tre lørdager på rad: 20. februar, 27. februar og 6. mars.

Lover flere tester

Disse lørdagene vil snittprisen settes ned til rundt 1,29 kr/kWh, og hensikten er ifølge Teslas norske kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland å undersøke hvordan pris kan brukes til å oppfordre kundene til å reise på dager hvor man bedre kan utnytte Supercharger-kapasiteten.

Norge og Sverige er de første markedene i Europa hvor disse testene gjennomføres. Det blir heller ikke siste gang, skal vi tro Roland.

– Vi ønsker å lære mer om hvordan vi kan påvirke kundene våre til å bruke Supercharger-kapasiteten på en bedre måte, og vi vil fortsette å undersøke dette i tiden fremover. Vi kan si helt definitivt at det kommer til å bli flere tester, sier han til Tek.no.

Vi har bedt Tesla om data for Supercharger-bruken på en typisk fredag og en typisk lørdag, men foreløpig ikke fått dette.

Billigere enn hos andre

1,29 kroner per kilowattime vil uansett være betydelig billigere enn andre hurtigladealternativer - selv hos Ionity betaler kunder av bilmerker med egen avtale stort sett nærmere to kroner kilowattimen. Lader du gjennom Fortum C&D betaler du 2,50 per kilowattime på lynladerne, men i tillegg kommer to kroner i minuttet.

De andre ladetilbyderne tar seg fortsatt bedre betalt enn hva Tesla gjør, også om vi ser på vanlig pris. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Om vi for enkelhets skyld estimerer at du får ut 150 kilowatt i gjennomsnitt på en Supercharger og lader i 20 minutter, skulle det tilsi at du får ut 50 kilowattimer - nok til å lade omtrent fra 15 til 80 prosent i en Tesla Model 3 Long Range.

Til vanlig vil det koste 128,50 kroner i Teslas Supercharger-nettverk (om vi bruker snittprisen og selvfølgelig gitt at du ikke har gratis Supercharging inkludert). På disse tre lørdagene vil dette koste 64,50 kroner.

Hos Fortum Charge & Drive betaler du som registrert kunde altså 2 kr/minutt og 2,50 kr/kWh for å bruke lynladerne deres, altså alle ladere med over 75 kilowatt effekt. Den samme ladeøkten der ville kostet 165 kroner.

Hos Mer (tidligere Grønn Kontakt) er prisen 1,25 kr/min og 3,20 kr/kWh. Der ville ladeøkten kostet 185 kroner (her slår riktignok volumrabatt inn om du lader for mer enn 250 kroner i måneden).

Med lavere effekt blir forskjellen større

150 kilowatt er også en snittfart som de aller færreste elbiler klarer å oppnå. Om vi i stedet anslår 100 kilowatt i snitt i 30 minutter vil det gi de samme prisene hos Tesla, siden de kun priser per kilowattime, ikke per minutt og vi lader akkurat den samme energimengden.

Hos Fortum vil denne økten koste 185 kroner, og hos Mer 197,50 før eventuell volumrabatt. Dropinkunder hos Ionity betaler stive 8 kroner og 40 øre per kilowattime, så der ville det kostet over 400 kroner i begge tilfeller.