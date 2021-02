Torsdag kveld landet Perseverance på Mars

Oppdatert: Landingen ble vellykket!

Slik skal helst den ett tonn tunge roveren Perseverance møte bakken på Mars. NASA/JPL-Caltech

Vegar Jansen 18 Feb 2021 22:34 Først publisert 18 Feb 2021 18:18

Oppdatert 22:33: Perseverance hadde en vellykket landing på Mars. Les mer i VGs artikkel her . Opprinnelig artikkel følger:

Som nevnt tidligere denne uka, lander den rullende roboten Perseverance – med helikopteret Ingenuity festet på undersiden – på Mars nå torsdag den 18. februar.

Roveren har blant annet norsk teknologi om bord , mens helikopteret skal styres av en nordmann.

Perseverance ble skutt opp med en Atlas V-rakett 30. juli i fjor, og etter å ha tilbakelagt drøyt 470 millioner kilometer i transitt mellom jorda og den røde planeten, vil den etter planen sette hjulene i bakken rett før klokken ti på kvelden norsk tid.

Les også Mye norsk når Perseverance lander på Mars denne uken

Dette gitt at alt går som det skal. Først må romkapselen som huser roveren bremse ned fra sin nåværende fart på vel 76.000 kilometer i timen til noe som ikke vil skade roboten når den møter fast grunn.

Oppbremsingen og landingen er den store ildprøven når det gjelder ferder til Mars. En forholdsvis stor andel av farkostene som har blitt sendt dit er gått tapt, ettersom planeten er for langt unna til noe umiddelbart kan styres eller korrigeres her fra jordkloden.

Man er i det hele tatt avhengig av at forhåndsprogrammerte og automatiserte systemer virker som de skal under landingsprosedyren, som vanligvis tar rundt syv minutter. I romfartskretser omtales gjerne disse som «syv minutter med skrekk».

Alt vi her hjemme i praksis kan gjøre, er å krysse fingrene. For når data og bilder fra selve landingen først begynner å tikke inn på Nasas kontrollsenter, har roveren allerede – på en eller annen måte – fått landkjenning på Mars. Signalene bruker ganske enkelt lenger tid på å nå fram.

En god del å bremse ned

For å komme ned i en fart som ikke vil ødelegge roveren, bruker romkapselen først Mars’ tynne atmosfære til å bremse på farten. Heldigvis er den utstyrt med et solid varmeskjold.

Etter dette utløses en stor fallskjerm for å komme ytterligere ned i fart. Men dette er på langt nær nok når man skal lande en rover med en vekt på ett tonn og på størrelse med en liten bil.

Automatikken må helst ikke svikte når en rover skal lande på Mars. NASA/JPL-Caltech

For den siste etappen ned kvitter derfor Perseverance seg med fallskjermen og ryggskjoldet – med unntak av en rakettutstyrt «ryggsekk». Nettopp disse rakettene brukes til å styre roveren til en trygg landingsplass, der den til slutt heises ned med kabler.

Om du synes denne prosedyren høres dristig ut, så er den jo det. Men vit at denne fremgangsmåten har blitt brukt med hell tidligere , nemlig med roveren Curiosity i 2012.

Samtidig er Perseverance større og tyngre, men også ti år mer avansert . Den tar blant annet bilder av bakken og terrenget under glideflukten i fallskjermen for å finne ut nøyaktig hvor den er og for å «kikke» etter et trygt sted å lande.

Du finner for øvrig en interaktiv simulering av hele landingssekvensen hos Nasa.

Følg med selv

Rundt fra hele kloden kommer romfartsinteresserte til å følge med på landingen i kveld. Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa vil ha sin egen direktesendte dekning med kommentarer, som du vil finne på YouTube eller Nasa Live .

Våre kolleger i VGTV vil også sende direkte fra studio:

Skulle du ellers lure på noe om roveren eller hva den skal gjøre på Mars, finner du et vell av informasjon på Nasas hjemmesider .