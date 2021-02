Her er e-tron GT - Audis svar på Porsche Taycan

Audis nye e-tron GT er klar for bestilling allerede neste uke. Prisene starter på 900.000 kroner. Audi

Stein Jarle Olsen 9 Feb 2021 19:15

Audi lanserte tirsdag kveld e-tron GT, deres nye gran turismo-flaggskip basert på konseptbilen som først ble vist frem i 2018. Bilen deler både plattform og de fleste komponenter med konsernsøster Porsche Taycan, og både pris, til dels design og spesifikasjoner er deretter.

E-tron GT lanseres i to versjoner, e-tron GT og verstingversjonen RS e-tron GT. Begge kommer med det samme batteriet som i Taycan (som kalles Performance Plus der), på 93,4 kWh brutto, mens utnyttbar kapasitet er oppgitt til 86 kWh.

E-tron GT er 4,99 meter lang, 1,96 meter bred og 1,42 meter høy. Akselavstanden er på 2,9 meter. Det som skiller e-tron GT og RS-versjonen er i hovedsak motorytelsen:

null Audi e-tron GT Audi RS e-tron GT Motor foran 175 kW (238 hk) 175 kW (238 hk) Motor bak 320 kW (435 hk) 335 kW (456 hk) Samlet ytelse 350 kW (476 hk) 440 kW (598 hk) Boost-modus (2,5 sekunder) 390 kW (530 hk) 475 kW (646 hk) Maks dreiemoment 630 Nm 830 Nm 0-100 km/t 4,1 sekunder 3,3 sekunder Toppfart 245 km/t 250 km/t

Slik ser interiøret i Audis nye e-tron GT ut. Audi

488 kilometer rekkevidde

Observante lesere vil nok legge merke til at samlet ytelse ikke er det samme som å legge sammen ytelsen til de to motorene, noe Audi forklarer med at de forbeholder noen reserver til «ekstreme situasjoner». Sammenliknet med Taycan 4S, som er den rimeligste firehjulsdrevne Taycanen, er det kun smådetaljer som skiller.

e-tron GT har 10 kW mindre i samlet ytelse og gjør unna 0–100 kilometer i timen 0,1 sekunder saktere. Begge har de samme to girene på motoren bak, som vi vet fra Taycan betyr et kort førstegir for maksimal akselerasjon og et lengre andregir for bedre effektivitet i høyere hastigheter.

Audi e-tron GT kan nok lett forveksles med Porsche Taycan, i alle fall i profil. Audi

Rekkevidden er oppgitt til inntil 488 kilometer etter WLTP. Taycan 4S oppgir mellom 389 og 464 kilometer, så e-tron GT ser ut til å være hakket mer effektiv - selv om den fortsatt er et godt stykke bak Teslas nye Model S Long Range Plus . Den har en estimert WLTP-rekkevidde på 663 kilometer, gjør 0–100 på 3,2 sekunder og starter på 830.000 kroner.

Som på Taycan er også maksimal hurtiglading oppgitt til 270 kilowatt, som i gode forhold skal være nok til å lade 100 kilometer rekkevidde på fem minutter og fra 5 til 80 prosent på 23 minutter.

Bruker du navigasjonssystemet til å guide deg til ladestasjonen vil bilen automatisk sette i gang forhåndstemperering av batteriet cirka en halvtime før ankomst. Maks regenerering er som på Taycan også 265 kilowatt.

Audi

Starter på 900.000 kroner

Audi-importør Møller er allerede klare med norske priser. Innstegsprisen for e-tron GT blir 899.900 kroner levert Oslo, og så tikker modellene Plus (med blant annet matrix-LED-lys, ryggekamera og det Audi kaller assistentpakke tur) og Pro (med Bang & Olufsen-lyd, headup-display, varme også i baksetene og adaptiv luftfjæring) inn på henholdsvis 946.900 og 999.900 kroner. Sammenliknet med Taycan vil dermed e-tron GT bli noe billigere, siden aller rimeligste Taycan med stort batteri og firehjulstrekk koster godt over millionen. Tesla Model S starter som sagt på 830.000 kroner, men koster hele 1.199.990 kroner for «Plaid»-versjonen og ytterligere 200.000 kroner for Plaid+.

RS e-tron GT starter på sin side på 1.269.900 kroner og kommer med blant annet luftfjæring, matrix-LED-lys, sportsseter, Bang & Olufsen-lyd og det Audi kaller e-tron Sportsound. Som på Taycan kan nemlig e-tron GT fåes med kunstig motorlyd, som vi vel får vente til vi faktisk har kjørt bilen til å mene noe om. RS-modellen vil dessuten komme i en begrenset Edition One-modell.

Varmepumpe er standard på alle modeller som skal selges i Norge, og bagasjerommet er oppgitt til 405 liter. I tillegg kommer en frunk på 81 liter. Bilen kan leveres med maks 21-tommers felger.

Audi

Kan bestilles neste uke

Bilen skal produseres ved Audis fabrikk i Böllinger Höfe ved Neckarsulm i Tyskland, der også Audi R8 produseres.

Møller åpner for reservasjoner av bilen allerede 11. september i fjor, men vil ikke si noe om hvor mange reservasjoner de har fått. Det eneste PR-sjef Morten Moum vil si er at «interessen har vært stor» og at de fikk flere hundre reservasjoner bare i løpet av den første helgen etter åpning. Siden har det steget jevnt og trutt, ifølge ham.

Møller åpner for bestillinger 18. februar. De første leveransene skal skje i mai, opplyser Moum.