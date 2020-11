Musk: – Norge er neste land på listen

USA kom først, Norge rett etter.

Tesla-sjef Elon Musk har gladnyheter til oss nordmenn. Philip Pacheco/AFP

Torstein Norum Bugge 3 Nov 2020 07:59

For kort tid siden kunne vi melde om at Tesla hadde startet utrullingen av det de kalte «full selvkjøring», eller på engelsk «Full Self Driving». Teknologien er foreløpig kun i betaversjon, og også foreløpig begrenset til USA – men det vil det ifølge Tesla-sjef Elon Musk bli slutt på snart.

Han melder nemlig nå på Twitter at Norge og Canada blir de neste landene på listen som får hele teknologien låst opp.

Den vil fortsatt være i betaversjon, men ettersom både Norge og Canada er blant landene i verden med minst restriksjoner på slike selvkjøringsteknologier er det et naturlig steg. Canada har startet flere selvstendige initiativ for å teste ut selvkjørende fremkomstmidler, og her i Norge kjenner vi jo alle til både Tesla, andre bilprodusenter og også Oslos selvkjørende Ruter-busser .

Men viktigere for Tesla her i Norge er det nok at vi har soleklart flest Teslaer per innbygger. Dermed får selskapet mye data fra samme område i betaperioden, når alle Tesla-eierne her på berget aktiverer autopiloten og lar det stå til.

Kom som svar på en norsk tweet

Den nye informasjonen kom ikke uoppfordret fra Musk. Norske Kjell Arne Rekaa tagget sjefen direkte på Twitter og lenket opp lovtekster fra den norske loven, og argumenterte for at Norge burde være høyt på listen for å få full selvkjøring raskt.

Og den som spør, skal som kjent få svar:

Rekaa forteller til Tek.no at han selv har betalt for den kommende selvkjøringspakken, da han kjøpte sin bil i mars 2019. Han sier også at han definitivt kommer til å prøve ut funksjonaliteten når han får muligheten.

Et spørsmål med selvkjøringen er selvsagt hvordan den håndterer typiske norske utfordringer som snø og sludd. Rekaa mener imidlertid at selv den nåværende programvaren og maskinvaren håndterer dette relativt greit, og at «...bilen holder seg perfekt i høyre kjørebane, selv når veimarkeringene er skjult av snø.»

Han påpeker imidlertid at der den glipper eller blir usikker så varsler bilen raskt føreren om at han burde overta, og at norske rundkjøringer foreløpig er noe selvkjørende biler ikke forstår seg på.

– Fantombremsing er det også fortsatt for mye av, og når man skrur på cruise control velges ikke den farten du holder i øyeblikket – men heller det som er fartsgrensen der du er.

Om noe av dette blir bedre med «full» selvkjøring er selvsagt umulig å vite, men det viser at Tesla definitivt har en del å bryne seg på – spesielt her på berget.

– Bør rulles ut ekstremt sakte og forsiktig

Nøyaktig når oppdateringen vil komme til Norge sier Musk altså ingenting om, og siden den uansett vil være i betaversjon vil den ikke automatisk komme til alle. Du må være en betatester for å få tilgang, og ifølge Musk selv vil oppdateringen komme «... ekstremt sakte og forsiktig, slik den bør».

Det regulatoriske rammeverket i Europa begrenser dessuten bruken av full selvkjøring her i Norge mer enn i USA. Biler har for eksempel ikke lov til å gjennomføre bratte svinger på egen hånd, og det er også restriksjoner på hvor lang tid det kan gå fra man gir signal om et filbytte til bilen faktisk gjennomfører det. Smart Summon-funksjonen, som lar Tesla-eiere påkalle bilen for eksempel fra andre siden av parkeringsplassen, er heller ikke tillatt her.

Sammen med den forbedrede autopiloten kommer også et prishopp på nettopp denne funksjonaliteten, men nøyaktig hvordan dette vil se ut her til lands vites ikke. Alt vi vet er at den i USA vil øke med 2.000 dollar.