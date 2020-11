12 mini vil lade saktere med Magsafe enn de andre iPhone 12-modellene

Apples minste nye iPhone vil ikke kunne lade med maks effekt fra Apples magnet-lader. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Stein Jarle Olsen 4 Nov 2020 12:07

iPhone 12 mini vil kun støtte lading med 12 watt effekt fra Apples egen Magsafe-lader, som festes magnetisk på baksiden av de nye iPhone-modellene. Det fremkommer av et nylig oppdatert kundestøtte-dokument Macrumors har funnet frem til.

12 watt er 20 prosent mindre enn effekten de andre iPhone-modellene vil kunne lade med på Magsafe-laderen, som er 15 watt. Samtidig har naturligvis iPhone 12 mini et mindre batteri enn de øvrige, så det er ikke sikkert den lavere effekten vil ha så stor påvirkning i praksis.

Mini-modellen har ifølge sertifiseringsdokumenter et batteri på rundt 2.200 mAh, mens den vanlige iPhone 12 har et batteri på rundt 2.800 mAh.

Lader saktere med tilbehør tilkoblet

Støttedokumentet presiserer også at Magsafe-laderen begrenser seg til 7,5 watt om du har Lightning-tilbehør tilkoblet, for eksempel Apples egne Earpods. Det skal være for å overholde regulatoriske krav.

Apple presiserer også at Magsafe-laderen bør kobles til strøm før du fester den til en iPhone, for at laderen skal kunne forsikre seg om at det er sikkert å levere maks effekt til telefonen.

I motsatt fall kan du få begrenset effekt, men det skal være så lett som å koble telefonen fra, vente tre sekunder og så koble til igjen for å få maks effekt igjen.

En nylig test viste også at det er svært ulikt hvor mye effekt du får basert på hvilken ladeplugg du bruker sammen med Magsafe-laderen. Selv Apples egen Mac-lader på 96 watt gir ikke full effekt på Magsafe.

Konkurrentene drar fra

Apples Magsafe-lading er for øvrig betydelig raskere enn tidligere trådløs lading til iPhone, men er fortsatt mye treigere enn en del av konkurrentenes systemer.

Nye Huawei Mate 40 Pro kan for eksempel lade trådløst med voldsomme 50 watt, mens Xiaomi nylig viste frem 80 watts trådløs lading , nok til å fullade en telefon med batteri på 4.000 mAh på bare 19 minutter.