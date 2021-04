Oppdatering hinter om ny Apple TV

Raskere TV-boks for gamere?

Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 6 Apr 2021 08:35

Ryktene om en oppdatert Apple TV har gått i en god stund nå . Dagens Apple TV 4K er fra 2017, og mye har skjedd siden Apple først slapp den lille strømmeboksen - blant annet har Apple selv satset hardere på gaming gjennom å tilby Arcade-abonnement som gir tilgang på spill for månedlige priser på tvers av ulike typer utstyr.

Nå har netttstedet 9to5Mac rotet gjennom koden til en ny oppdatering for tvOS, programvaren som kjører på Apple TV, og funnet omtaler av at boksen støtter 120 Hz-skjermer flere steder i menyene. Dagens Apple TV er ikke i stand til å støtte raske skjermer på med riktig oppdateringshastighet siden maskinvaren og HDMI-utgangen som brukes er for gammel.

Skal menyvalgene i tvOS komme til nytte forutsetter de dermed en oppdatering av hele boksen.

Nyttig på mange områder

Den raskere oppdateringen kan gi jevnere bevegelser i raske actionscener, enten det er snakk om sport, film eller spill.

Det har spesielt vært spillerne som har omfavnet raskere oppdateringhastigheter enn de sedvanlige 60 hertzene de siste årene. Økt hastighet på bildeflyten ut til skjermen gir mer fleksibilitet for datamaskinen som skaper bildene, som sammen med en tilkobling som ofte kan gi variabel hastighet betyr det jevnere og penere bildeflyt enn hvis maskinen var låst til de samme 60 bildene per sekund som tidligere.

Og med raskere bildeflyt kommer også konkurransefortrinn.

I dag er kun 4K-oppløsning ved 60 hertz støttet av HDMI 2.0-utgangen i Apple TV. Dessuten har den en treg A10X-prosessor fra 2017, der de siste oppdateringene av Apple-prosessorer for Macer , iPader og iPhone er betydelig raskere og gjerne har færre piksler som skal flyttes enn en 4K-skjerm har å by på.

Det er forøvrig viktig å få med at oppdateringen ikke bare forutsetter oppdatert Apple TV, men også en relativt fersk TV eller monitor som kan motta det raske signalet over HDMI. Med mindre du har en greit utstyrt skjerm fra 2020 eller 2021 er det langt fra sikkert at den kan få raskere bildeflyt ut av en oppdatert Apple TV.

Men fortsatt er intet bekreftet

Apple TV er ett av selskapets billigste produkter. En standardutgave uten 4K-støtte koster fra 1600 kroner, mens toppen av strømmeboksteknologi fra 2017 vil koste deg 1900 kroner. Dette er bokser som sjelden oppdateres. Før 2017 ble Apple TV oppdatert i 2015, 2012, 2010 og 2007. Det gir et tempo på hvert andre til tredje år før denne generasjonen som altså nærmer seg fire år gammel.

Også i fjor var 9to5Mac sikre på at en ny Apple TV var på vei, da de fant at selskapet hadde skrevet inn støtte for nye prosessorer i programvaren. Det var imidlertid ikke snakk om menyvalg tiltenkt brukerens øyne, slik det er med de nye valgene som er funnet i betaversjonen av tvOS 14.5.

Men samtidig understreker det faren for å legge for mye i det som kan være løpende oppdateringer som gir Apple fleksibilitet og muligheten til å oppfriske enheter selv om de ikke nødvendigvis velger å bruke dem. Det kan også være så enkelt som at mye er delt mellom tvOS, iPadOS og iOS - dermed kan mye «lekke» inn i koden som kjører på TV-boksene fra oppdateringer tiltenkt de andre produktene i Apples utvalg.

Mange rykter

I tillegg til kodesnuttene som er funnet er de sedvanlige ryktestedene nokså unisone i år. Både Macworld og Macrumors påpeker at det nå snart er fire år siden Apple TV ble oppdatert. Macworld kaller det bisarrt at Apple har lansert både spilltjenester og serietjenester uten å oppdatere strømmeboksen sin tilsvarende.

Det er fortsatt rom for at fjorårets oppdagede prosessorstøtte kan bli brukt til noe. Macrumors melder i sin rykteoppsummering at det kan komme flere varianter Apple TV i oppdateringen, der både eldre Apple A12X-prosessorer og de ferskere A14-prosessorene er nevnt.

Til tross for at Apple TV er selskapets billigste «fullverdige» produkt, utenom tilbehør som Pencil og mobildeksler, møter boksen stadig en viss kritikk. Strømmeutstyr som kan gjøre samme jobben kan kjøpes for bare hundrelapper fra andre produsenter. Om målet er å strømme 4K fra Netflix kan en Chromecast Ultra fra Google spare deg for rundt 1100 kroner sammenliknet med en Apple TV 4K, for eksempel. En billigere og svakere motorisert Apple TV for deg som bare vil binge Mandalorian kan altså gi mening, ved siden av en raskere og dyrere for deg som vil koble til spillkontrollere.

Kommer den i juni?

Også Bloomberg nevner en ny Apple TV de mener kommer i 2021, og henviser til raskere prosessorer og en ny fjernkontroll. Men fjernkontrollen som nevnes i artikkelen har senere vist seg å komme fra en tredjepart.

Apple annonserte nylig at også årets WWDC-konferanse i likhet med fjorårets skal foregå på internett. Apple TV og enkelte av iPadene og høyttalerne fra selskapet har en nokså «fleksibel» slipplan, i motsetning til topp-iPhonene som bare kommer på høstparten. Ingen av ryktene har så langt sagt noe om akkurat når nye Apple TV er på vei.

Det kan altså hende det er forholdsvis kort tid til neste Apple TV - WWDC 2021 starter nemlig 7. juni, om to måneder.