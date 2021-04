Googles nye smartskjerm kommer til Norge

Med søvnsporing fra nattbordet.

Googles andregenerasjons Nest Hub kommer for salg i Norge i mai. Google

Stein Jarle Olsen 7 Apr 2021 06:00

Googles nye Nest Hub kommer til ti nye land, deriblant Norge. Det melder Google i dag.

Nest Hub er Googles «smartskjerm» med innebygget høyttaler, og kan blant annet spille videoer fra Youtube eller Netflix, spille musikk og styre smarthusenhetene dine. Den har selvfølgelig også Google-assistenten innebygget.

Andregenerasjons Nest Hub ble opprinnelig lansert for et par uker siden, mens den altså nå blir tilgjengelig også i Norge. Utvendig er det ikke så mye som skiller den fra den første generasjonen, men Google hevder først og fremst at lydkvaliteten skal ha blitt forbedret. De sier de har tatt lærdom fra smarthøyttaleren Nest Audio og brukt samme lydteknologi i Nest Hub, som blant annet skal sørge for 50 prosent mer bass enn i forgjengeren.

Nettopp lydkvaliteten var noe vi reagerte negativt på ved den første generasjonen. I testen omtalte vi den som «spinkel og hul». I tillegg har den nye versjonen fått en tredje mikrofon, som skal gjøre Google-assistenten mer responsiv i støyete omgivelser.

Nye Nest Hub kommer i fire ulike farger, men er ellers rimelig identisk med den forrige versjonen utenfra. Google

Sporer søvn uten kontakt

Ved siden av lyden er den største nyheten med generasjon to at den er i stand til å spore søvnen din fra nattbordet. Funksjonen kalles «Sleep Sensing» og bruker blant annet Googles såkalte Soli-teknologi til å følge med på hvordan du beveger deg i løpet av natten. Soli er en radar i miniatyr, og Google hevder Nest Hub skal kunne spore søvnen din like godt som både kliniske polysomnografi-undersøkelser og de beste forbrukerproduktene på søvnsporing.

Når du våkner vil du få en oppsummering av nattens søvn: Varighet, hvor jevn den har vært og hvor urolig du var. Nest Hub bruker også mikrofonene til å følge med på om du snorker eller hoster underveis. Du vil også få forslag til hvordan du kan forbedre søvnkvaliteten din. Google eier som kjent også Fitbit, og Sleep Sensing vil sannsynligvis integreres mot Fitbits søvnsporingsfunksjoner etter hvert, opplyser de.

Du får søvndataene dine rett på skjermen, men de kan også hentes frem i Google Fit-appen. Google

Dataene behandles lokalt

Google har jo en tradisjon for å være veldig glade i å samle data om brukerne sine, men påpeker at radarløsningen sørger for at ingen bilder av folk eller ansikter samles inn. De understreker også at ingen lyddata eller rådata fra radarløsningen sendes til Google, men behandles rett på enheten.

Kun de tolkede søvndataene sendes til Googles servere, og det skal kun være for at du skal kunne få dem opp i Google Fit-appen, fikk vi høre på en briefing med Googles ingeniører i forkant av lanseringen. Ingen lydfiler sendes inn, og ingen data fra Sleep Sensing vil brukes til målretting av annonser, ifølge Google.

Du kan også velge å deaktivere søvnsporingen i det hele og store, og som andre Google-høyttalere har Nest Hub en fysisk bryter som deaktiverer mikrofonen. Du kan også velge å slette søvndataene til enhver tid, og det er kun den som befinner seg nærmest smartskjermen som vil spores.

Soli-radaren brukes også til en ny funksjon kalt Quick Gestures, som for eksempel lar deg pause eller restarte videoen du ser på bare ved å «tappe» hånda foran skjermen. Du kan også veive hånda foran skjermen når alarmen går om morgenen om du vil ha noen minutter ekstra på puta.

Nye Nest Hub skal bli tilgjengelig fra og med 4. mai i Norge, til en veiledende pris på 1149 kroner. Sleep Sensing kommer ikke til å være en gratistjeneste, men Google har foreløpig ikke offentliggjort hva det vil koste. Foreløpig sier de kun at alle Nest Hub-kunder får Sleep Sensing inkludert ut inneværende år.