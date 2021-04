Volkswagen med navnebløff

Ikke Voltswagen likevel.

Volkswagen AG

NTB, Finn Jarle Kvalheim 31 Mar 2021 07:31

Volkswagens amerikanske avdeling lurte pressen da selskapet sendte ut meldinger mandag og tirsdag om at det skal bytte navn til Voltswagen.

Senere tirsdag bekreftet en talsmann for selskapet at det hele dreide seg om en spøk og et pr-stunt.

Beholder navnet

Volkswagen skal beholde navnet sitt og kommer ikke til å bytte navn til «Voltswagen», uttalte talsmann Mark Gillies.

Det angivelige navnebyttet var også blitt gjennomført på Volkswagens amerikanske profiler i sosiale medier. «Voltswagen of America» representerer selskapets satsing på elektriske kjøretøy, het det i en pressemelding som selskapet sendte ut.

Nyhetsbyråene AP og AFP, samt USA Today, CNBC og Washington Post var blant flere medier som gikk på limpinnen.

Ble spurt flere ganger

Amerikanske medier spurte bilgiganten flere ganger om navnebyttet var riktig. Med 1. april rett rundt hjørnet var også vi i Tek.no i skeptiske, men selskapet publiserte «nyheten» både som pressemelding og på Twitter.

Like fullt hevder de overfor Wall Street Journal følgende:

– Vi mente ikke å villede noen. Hele greia er bare et PR-stunt for å få folk til å snakke om ID.4, forklarte en talsperson til avisen.

Sist gang Volkswagen løy til amerikanerne ble resulatet flere titalls tusen tilbakekjøpte dieselbiler. Selskapet som var kjent for å lage «clean diesel» - altså rentforbrennende dieselmotorer - hadde løyet om utslippene til bilene. Det viste seg at motorene hadde bygget inn funksjoner som aktivt merket om bilen ble utslippstestet, så utslippene kunne kuttes under testen. På veien kunne imidlertid bilene slippe ut hele 40 ganger så mye.

Skandalen ble kjent som «Dieselgate» og oppgjøret som fulgte kostet bilkonsernet et lite hav av penger, samt lovnad om å bygge ut et ladenettverk for elbiler i USA.