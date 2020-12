Gjør seg klar for å returnere til jorden

Kinas måne-ekspedisjon med nok et vellykket steg.

CNSA

Ole Henrik Johansen 7 Des 2020 08:21

Det er over 50 år siden Neil Armstrong satte sine første steg på månen. En av tingene de gjorde var å samle med seg prøver fra overflaten og returnere dette tilbake til jorden for videre forskning.

Sovjetunionen klarte det samme et tiår senere, og nå ser det ut til at Kina er på god vei til å bli det tredje landet som klarer å få med seg prøver fra den naturlige satellitten, melder The Verge .

Vellykket sammenkobling

Den pågående ekspedisjon, Chang’e 5, tok et stort steg i riktig retning i helgen, da landingsfartøyet forlot månen og foretok en vellykket retur og sammenkobling med servicemodulen.

Landingsfartøyet har siden 1. desember vært på månen, hvor den har samlet inn steiner og andre prøver. Nå er den altså gjenforent med service-modulen, som i mellomtiden har gått i bane rundt månen.

Nå skal prøvene puttes i en returkapsel og gjøres klar for retur til jorden. Om resten av ekspedisjonen går etter planen, skal kapselen lande i Mongolia senere i desember.

Tredje landet

Chang’e 5 ble skutt opp den 23. november og kom seg inn i bane rundt månen fem dager senere. Etter dette har ekspedisjonen foretatt en vellykket landing på satellitten og nå altså en vellykket retur av landingsfarkosten.

Om returferden går som planlagt, vil Kina bli det tredje landet som klarer å hente ut prøver av månen. USA ble som kjent det først landet som klarte dette i 1969, mens det tidligere Sovjetunionen tok sine egne prøver i 1976. USA har planer om å reise tilbake til månen i 2024, og Nokia er hyret inn for å sette opp månens første 4G-nett .

(Kilde: The Verge )