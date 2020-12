Cyberpunk 2077-utviklerne beklager, lover store oppdateringer på konsoll

Cyberpunk har stort sett fått gode anmeldelser på PC. Konsollspillere har rapportert om en helt annen opplevelse. CD Projekt Red

Stein Jarle Olsen 14 Des 2020 11:58

Cyberpunk 2077 har fått relativt solide anmeldelser, med en snittscore på 90 av 100 på samlesiden Metacritic, og har solgt voldsomt godt før lansering .

Samtidig har det mye etterlengtede og lenge utsatte spillet fått mye kritikk for opplevelsen på konsoll. Spesielt gjelder det forrigegenerasjons konsoller.

På Playstation 4 kjører spillet bare i 720P-oppløsning, og spillere har meldt om en meget hakkete opplevelse med helt nede i 15 bilder i sekundet - halvparten av de 30 som vanligvis regnes som en spillbar opplevelse. I tillegg meldes det om stygg riving i bildet, krasjer og masse andre bugs.

Sendte kun ut PC-kode

Opplevelsen har ikke vært mye bedre på Xbox One, noe utvikler CD Projekt Red tilsynelatende var klar over på forhånd.

De distribuerte nemlig kun anmelderkode på PC, ikke på noen konsoller - alle anmeldelsene ved lansering var dermed basert på PC-versjonen, og det er nærliggende å tenke at snittanmeldelsene langt fra hadde vært like gode om konsollopplevelsen hadde vært testet. Også Xbox Series S og X og Playstation 5 kjører i teorien Xbox One- og PS4-versjonen av spillet, men de har ikke hatt like store problemer med ytelsen. PC-versjonen har stort sett fungert godt.

I en melding postet på Twitter beklager nå CD Projekt Red.

– Først av alt vil vi begynne med å beklage at vi ikke viste spillet på forrigegenerasjons konsoller før lanseringen, og, som en konsekvens, ikke lot deg ta en mer velinformert avgjørelse før kjøpet. Vi skulle ha ofret mer oppmerksomhet på å få det til å kjøre bedre på Playstation 4 og Xbox One, skriver utvikleren.

Store oppdateringer kommer

Den første runden med oppdateringer er allerede sluppet, og det vil komme en ny i løpet av de neste sju dagene, lover de. I tillegg vil det komme en storoppdatering i januar og en i februar.

– Sammen bør disse fikse de mest prominente problemene spillere møter på forrigegenerasjons konsoller. Vi kommer til å informere om innholdet i hver oppdatering før de slippes. De vil ikke få spillet på forrigegenerasjons konsoller til å se ut som på en kraftig PC eller på nestegenerasjonskonsoller, men det vil være nærmere den opplevelsen enn nå, skriver de.

Både Sony og Microsoft har allerede tillatt misfornøyde spillere å be om refusjon av spillet, og CD Projekt Red understreker den muligheten i meldingen de la ut.

De skriver at de setter pris på om spillerne fortsatt vil gi dem en sjanse, men at de som eventuelt har kjøpt en fysisk kopi av spillet først kan prøve å få refusjon i butikken de kjøpte det i, og hvis det ikke går ta kontakt med dem direkte på en epostadresse de har satt opp.

Utvikleren setter en ukes frist fra i dag for å gjøre det.