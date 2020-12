Skjermtrøbbel for iPhone 11

Apple fikser gratis hvis du er rammet.

Finn Jarle Kvalheim

Ole Henrik Johansen 7 Des 2020 14:46

Apple oppretter nå et reparasjonsprogram for å utbedre et skjermproblem på iPhone 11 som flere brukere skal ha klaget på. Det viser seg at du kan få problemer med berøringsfølsomheten på skjermen.

Svakheten skal gjelde telefoner som er produsert i tidsrommet mellom november 2019 og mai 2020.

Sjekk hos Apple

Er du en av de som sliter med at skjermen ikke responderer slik du ønsker, kan du nå sjekke om du er kvalifisert for det nyetablerte reparasjonsprogrammet.

Dette gjør du ved å taste inn mobilens serienummer hos Apple .

Er du usikker på hvordan du finner serienummeret på telefonen din? Slik gjør du:

Trykk på Innstillinger

Trykk deg inn på Generelt

Trykk deg inn på Om

I denne menyen finner du serienummeret på telefonen din.

Skulle telefonen din være blant enhetene som kan utbedret, vil du få videre informasjon om hvor du skal levere enheten til service.

Merk at Apple opplyser om at dersom telefonen din har skader som påvirker reparasjonen, som for eksempel en knust skjerm, må du fikse dette før du får utbedret berøringsfeilen.