Vips, så ble Vipps’ mobilabonnement billigere og bedre

Vipps oppdaterer priser og datamengder på sine mobilabonnement. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 24 Mar 2021 11:02

Vipps lanserte sitt såkalte «mobilapponement» på høsten i fjor, og den gang var vi ikke voldsomt imponert over priser og betingelser fra den kanten.

De hadde likevel ett stort ess i ermet: Endeløs rollover på dataene dine - brukte du ikke opp datakvoten din en måned, fikk du med deg dataene videre, inntil 1000 GB og i ubegrenset tid.

Endeløs rollover består, men Vipps gjør ellers ganske betydelige endringer.

null Gamle Vipps-priser Nye Vipps-priser 4 GB 250 kr null 5 GB null 249 kr 10 GB null 299 kr 15 GB 399 kr null 20 GB null 399 kr 30 GB 599 kr null 40 GB null 499 kr

Som du kan se øker Vipps sin minste datamengde fra 4 til 5 GB for samme pris, de lanserer et nytt 10 GB-alternativ til 299 kroner i måneden, justerer opp fra 15 til 20 GB for 399 kroner i måneden og både øker datamengden og senker prisen på sitt mest påkostede abonnement. Der du tidligere fikk 30 GB for 599 kroner, får du nå 40 GB for 499 kroner.

– Vi har lyttet og lært, og nå justerer vi priser og legger mer data inn i hvert GB-nivå, skriver Vipps Mobil på egne nettsider.

Vipps-abonnementet skiller seg altså fra konkurrentene ved at du hele veien kan justere opp og ned mellom de ulike datamengdene i Vipps-appen. Justerer du opp betaler du bare den nye prisen og får det nye nivået umiddelbart. Justerer du ned beholder du datamengden du har betalt for inneværende måned, og så får du det nye nivået måneden etter.

Fortsatt ikke ledende på datapakker

Om man kun ser på hvor mye data du får for pengene kommer man likevel ikke unna at Vipps fortsatt ikke er markedsledende.

null Vipps Billigste konkurrenter Pris konkurrent 5 GB 249 kroner Release (5 GB) 219 kroner 10 GB 299 kroner Release (10 GB) 279 kroner 20 GB 399 kroner Happybytes (1 GB om dagen), Chilimobil (20 GB) 299 kroner/349 kroner 40 GB 499 kroner Happybytes (3 GB om dagen), Release (50 GB), Chilimobil (fri data) 398 kroner/449 kroner/469 kroner

Samtidig er det altså ikke så rent lett å sammenlikne direkte, all den tid du altså til enhver tid kan ha et backuplager av data hos Vipps og aldri trenger å kjøpe vanlige og kostbare datapakker.

Det betaler du altså et lite påslag for versus de billigste konkurrentene, og det kan det nok i en del tilfeller være verdt. Som vi har bemerket tidligere er også Vipps relativt greit priset også i utlandet, eksempelvis med 100 kroner per gigabyte i land som USA, Australia og Thailand.

Siden vi først omtalte abonnementet har Vipps også fått på plass data-SIM. Det koster 49 kroner i etablering og har ingen månedsavgift. Tvilling-SIM skal også være på trappene.