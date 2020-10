Hevder Apples nye hodetelefoner er like rundt hjørnet

Twitter-brukeren Fudge postet nylig dette bildet (og en kort video) av det som skal være AirPods Studio. Fudge/Twitter

Stein Jarle Olsen 8 Okt 2020 08:28

Apples lenge beryktede «AirPods Studio»-hodetelefoner skal være ferdig med første runde av masseproduksjon mot slutten av denne måneden, ifølge den kjente Apple-ryktemakeren Jon Prosser .

Han viser til egne (anonyme) industrikilder, og legger til at det åpner for at hodetelefonene kan bli annonsert på Apples kommende iPhone-arrangement 13. oktober.

– Det kan også være mulig at de blir lansert via en pressemelding mot slutten av denne måneden. Eller dyttet til november-arrangementet, skriver Prosser, som tidligere har hatt blandet suksess med sine Apple-spådommer.

Tidligere denne uken ble det også kjent at Apple har kastet ut hodetelefoner fra andre produsenter fra butikken sin . Det er noe Apple har vært kjent for å gjøre før tidligere lanseringer - blant annet hev de ut Fitbit-produkter før lanseringen av Apple Watch i 2015.

Nettstedet 9to5Mac fant disse ikonene i iOS 14-koden. De skal representere AirPods Studio. 9to5Mac

Ny brikke

Apples AirPods Studio vil ifølge ryktene være hodetelefoner som omslutter ørene (såkalt around-ear), ha aktiv støydemping og potensielt en brikke Apple kaller U1 og som tidligere ikke har vært brukt i noen av hodetelefonene deres.

Denne skal ifølge tidligere spådommer blant annet kunne avgjøre hvilken vei du bærer hodetelefonene, slik at du eksempelvis ikke trenger å tenke over hva som er høyre og venstre side.

Bloomberg meldte tidligere i år at Apple jobber med minst to utgaver av hodetelefonene, hvor den ene vil være en treningsfokusert modell med lettere og perforerte materialer, mens den andre vil være en premiumvariant med større bruk av skinn eller skinnliknende materialer.

Kostbare hodetelefoner

Bloomberg meldte også at hodetelefonene vil ha avtagbare øreputer som festes med magneter, slik vi også har sett på enkelte andre hodetelefoner, som Bang & Olufsens siste . I motsetning til Airpods-modellene skal de etter sigende også ha innebygde equalizer-innstillinger i iOS og MacOS.

Prismessig har signalene pekt i retning av 349 dollar, som høyst sannsynlig betyr over 4.000 kroner i Norge. Det vil i tilfelle plassere AirPods Studio i direkte konkurranse med modeller som Sony WH-1000XM4 , Bang & Olufsen H9 og JBL Club One .