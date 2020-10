Lucid slapp prisen på sin billigste Air, Tesla svarer med å sette ned prisen på Model S

Elon Musk: - Hansken er kastet.

Rimeligste versjon av Lucids luksussedan Air vil koste akkurat under 70.000 dollar etter skattefradraget i USA. Lucid Motors

Stein Jarle Olsen 15 Okt 2020 08:20

Da Lucid slapp detaljene om sin kommende elbil Air var det noen deler som manglet, og en av dem var pris og rekkevidde for den billigste modellen.

Nå har selskapet varslet at prisen blir 77.400 dollar, som etter det amerikanske skattefradraget for elbiler (7.500 dollar) blir 69.900 dollar - rundt 646.000 kroner med dagens kurs.

Slår akkurat Model S

Rekkevidden etter den strenge amerikanske EPA-standarden vil være 406 miles eller 653 kilometer, 4 miles mer enn Tesla Model S i Long Range Plus-versjon . Billigste Air vil ha én enkelt motor på 480 hestekrefter, men kan også konfigureres med to motorer og firehjulsdrift.

Alle Air-modellene vil få hurtiglading med inntil 300 kilowatt og selskapets førerassistansesystem DreamDrive som standard. Toppmodellen Dream Edition skal på sin side koste 169.000 dollar før skattefradrag, og vil ha 810 kilometer EPA-rekkevidde, 1.080 hestekrefter og kunne gjøre 0–100 kilometer i timen på godt under tre sekunder.

Leveransene av de to toppmodellene Dream Edition og Grand Touring skal starte i andre kvartal neste år, i alle fall i USA, mens den rimeligere Air Touring vil komme mot slutten av året og innstegsmodellen Air en gang i 2022. En plass i reservasjonskøen koster 2.700 kroner for rimeligste variant, 8.900 kroner for resten. Dream Edition er foreløpig ikke tilgjengelig i Norge, ifølge Lucids konfigurator.

Lucid Air. Lucid Motors

Tesla kuttet umiddelbart

En som tilsynelatende tar konkurransen fra Lucid seriøst er Tesla-sjef Elon Musk. Tesla hadde allerede kuttet prisen på Model S med 3.000 dollar onsdag (til 71.990 dollar), og etter at Lucid varslet prisen på Air gikk Musk raskt ut på Twitter og varslet at de ville senke prisen ytterligere.

Som sagt, så gjort, og prisen humor-Musk har valgt er neppe helt tilfeldig: 69.420 dollar. (420 er slang for marihuana, mens 69 kan du tenke deg til selv). Tesla har «brukt opp» skattefradraget i USA, som kun gjelder for et visst antall biler, men priser seg altså under Lucid Air selv uten dette.

Priskuttet ser også ut til å ha fått effekt i Norge, hvor prisen på en Model S Long Range nå er redusert fra 749.990 til 721.990 kroner før Teslas «dokumentavgift». For den prisen får du fortsatt 610 kilometer WLTP-rekkevidde, hurtiglading inntil 200 kilowatt og 0–100 på 3,8 sekunder.