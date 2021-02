Apple lukker sikkerhetshull som ble «aktivt utnyttet»

Ruller ut ny oppdatering nå.

iOS 14.4 byr på minimalt med nye funksjoner, men Apple retter potensielt alvorlige sikkerhetshull. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 27 Jan 2021 10:01

Apple har sluppet en ny programvareoppdatering til iPhoner og iPader i form av iOS- og iPadOS-versjon 14.4. Den er litt mindre omfattende enn 14.3 var, men inneholder blant annet sikkerhetsfikser for tre sårbarheter som Apple sier hackere kan ha aktivt utnyttet .

Apple er sparsomme med detaljer om sårbarhetene, men sier den ene omfattet WebKit, motoren til Safari-nettleseren og den andre Kernel, altså kjernen i operativsystemet. Sistnevnte innebar at en angriper kunne være i stand til å «elevate privileges», altså skaffe seg tilgang til andre deler av systemet enn han egentlig skulle være i stand til.

Det betyr at hackerne i teorien kunne skaffe seg tilgang til enheten din om du besøkte en nettside med ondsinnet innhold, og har du en iPhone eller iPad med støtte for iOS/iPadOS 14 bør du altså laste ned oppdateringen snarest. Det er iPhone fra og med versjon 6s, iPad Air 2 og nyere, iPad mini 4 og nyere og iPod touch fra og med 7. generasjon.

Apple lover å slippe flere detaljer «snart», men sårbarhetene er uansett en sjelden innrømmelse fra Apple, som vanligvis setter stort fokus på sikkerheten i egne produkter.

Små nye funksjoner

iOS 14.4 inneholder ellers en oppdatering som gjør at du kan spesifisere hvilke hodetelefoner som er tilkoblet via bluetooth. Det gjør enheten i stand til å si fra om du lytter på potensielt skadelig volum også for tredjeparts-hodetelefoner, ikke bare Apples egne.

Oppdateringen gjør også iPhone-kameraet i stand til å gjenkjenne mindre QR-koder, og videre vil iPhonen nå si fra om kameramodulen i iPhone 12-serien ikke er en genuin Apple-del.

Den fikser også en feil som gjorde at HDR-bilder fra iPhone 12 Pro kunne ha artefakter, at ikke Fitness-widgeten viste korrekte aktivitetsdata og at tastaturet kunne vises med feil språk i Meldinger, blant annet.