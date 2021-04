Sony snur: Stenger ikke butikken for PS3 og Vita likevel

Bilde av PlayStation 3 Slim fra 2012. Niklas Plikk, Tek.no

Vegar Jansen 20 Apr 2021 08:14

Ved månedsskiftet kunne Sony melde om sine planer om å stenge PlayStation Store for PlayStation 3, PS Vita og PSP. Men nå har den japanske elektronikkgiganten åpenbart kommet på bedre tanker.

I en ny bloggpost forsikrer Sony Interactive Entertainment-sjef Jim Ryan oss om at spillbutikken vil fortsette å fungere på de aldrende konsollene – i hvert fall for PS3 og Vita.

PSP (PlayStation Portable), som er forgjengeren til den håndholdte PS Vita, fikk på sin side ingen nåde. Der vil butikkfunksjonene som allerede planlagt stenges den 2. juli i år.

Fikk beskjed fra brukerne

Sony peker på tilbakemeldinger fra lidenskapelige brukere som begrunnelse for å reversere sine originale planer om nedstengning. Så det innrømmes nå at den avgjørelsen var et skritt i feil retning.

Videre opplyser de altså at det stadig vil være mulig å kjøpe klassiske spill over nett til både PlayStation 3 og PlayStation Vita i «overskuelig fremtid».

Å vise godvilje overfor trofaste brukere er nok uansett ikke noe dumt trekk, kanskje spesielt i en tid der selskapet sliter med å forsyne verden med nok eksemplarer av sin nyeste konsoll PlayStation 5 .

annonse Sony PlayStation 5 Sjekk prisen