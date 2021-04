Nå får norske Samsung-eiere tilgang til Samsungs gratis-strømmetjeneste

Samsung TV Plus utvider til ni nye land.

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Vegar Jansen 20 Apr 2021 12:11

Strømme-TV har på få år gått fra å være en nisjegreie til å bli noe «alle» har et forhold til. Fra i dag kommer også Samsung på banen med sin sin strømmetjeneste kalt Samsung TV Plus.

Tjenesten er i seg selv er gratis, men krever ikke overraskende at du har en Samsung smart-TV fra senest 2017. Norske brukere får tilgang på tjue kanaler, med blant annet Bloomberg TV, EDGEsport og Euronews Live.

Samsung TV Plus har for øvrig vært en greie helt siden 2015, men utbredelsen har vært begrenset. I dag, den 20. april, legges ni nye land til i lista: Norge, Nederland, Sverige, Finland, Danmark, Belgia, Luxemburg, Irland og Portugal.

Ifølge Samsung er deres TV Plus-tjeneste nå tilgjengelig i 23 land verden over.

Filmer, sport og nyheter

Ole Henrik Johansen / Tek.no

Har du en egnet TV, vil nå Samsung TV Plus dukke opp i lista over tilgjengelige strømme-apper. Den er som nevnt gratis, og skal heller ikke kreve noen form for registrering eller abonnement.

Kanalene den gir tilgang på, kan også legges i TV-ens vanlige kanalliste.

Dette er de tjue kanalene som er tilgjengelige med Samsung TV Plus i Norge:

Actionfilmer - Rakuten TV

Africanews

AFV Family

Bloomberg Quicktake

Bloomberg TV

Dokumentarer - Rakuten TV

Dramafilmer - Rakuten TV

duckTV

EDGEsport

ESTV

Euronews Live

Familie - Rakuten TV

Insight TV

Komediefilmer - Rakuten TV

MAVTV Motorsports Network

MyTime Movie Network

Reuters

Spotlight - Rakuten TV

VennTV

Young Hollywood