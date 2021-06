Oppgraderer Norge med flere detaljer og signalbygg

Fly over Holmenkollbakken og stavkirker, eller under Helgelandsbrua i ny Flight Simulator-oppdatering.

Med hjelp fra geologer melder Microsoft at Norges terreng i Flight Simulator er nøyaktig representert ned til en meter. Microsoft.

Anders Brattensborg Smedsrud 17 Juni 2021 17:00

Microsoft kunne ikke truffet bedre enn de gjorde med lanseringen av sin nye Flight Simulator i fjor sommer. Samtidig med at verdens flyflåte var satt på bakken, og reiselystne parkerte koffertene, åpnet de sitt virtuelle luftrom for alle med en datamaskin.

Og det med en så realistisk gjenskapning av kloden vår som ingen har sett i et spill tidligere. Nordmenn, som er kjent for å ligge på topp i verden når det kommer til å fly, skal ha vært blant dem som hev seg over nyheten, og tok spillflyspakene fatt for å komme seg opp i luften og ut av karantene.

I dag melder Microsoft om gode nyheter for norske hobbypiloter og utforskningslystne. De slipper en gigantisk gratisoppdatering til spillet, kalt World Update V: Nordics. Den vil øke realismen og detaljnivået når du flyr over Norge og Norden kraftig, i tillegg til å legge til håndlagde signalbygg og tilby norske tekster i spillet.

I forbindelse med at moderlandet får en stor virtuell oppgradering har vi snakket med sjefen for spillserien, Jorg Neumann.

Her ser vi den håndmodellerte Nidarosdomen. Microsoft.

Har fått nye og bedre satellittfoto

Han forteller at utviklerteamet hans har fått tilgang til helt oppdaterte satellitt- og flyfoto fra Bing kart som skal være mye bedre enn dem teamet hadde tilgang på da spillet ble sluppet i fjor sommer.

Nå har de jobbet for å implementere disse i spillet, samtidig som oppgraderte maskinlæringsalgoritmer har tolket kartdataene på ny for å generere enda mer presist og realistisk terreng, bygninger og miljøer.

Mesteparten av bebyggelsen og vegetasjonen i Flight Simulator er tolket og bygget opp automatisk, av maskinlæringsalgoritmer, men de har også mange 3D-modellerere som går inn og justerer på terreng og bygg der det trengs.

– Vi har allerede 2,5 petabyte med data som vi modellerer verden ut fra og strømmer inn til maskinen din i sanntid mens du flyr, og de nye kartdataene vil gi en stor forbedring for Norge. Blant annet skal hvert eneste hus i Norge nå være på plass i spillet, og vi har faktisk en egen person med doktorgrad på hustak i teamet vårt, klar til å tolke uklarheter slik at vi kan bygge opp hus akkurat slik de er om algoritmene er usikre.

Se noen av forbedringene her

– Holmenkollbakken var først på listen

– Vi har i tillegg jobbet sammen med lokale geologer for å forbedre terrenget, slik at det er presist ned til kun en meter i virkeligheten. Dessuten har vi lyttet til lokale, med kjennskap til landet og kulturen, om hvilke bygninger som burde få ekstra oppmerksomhet nå.

– Jeg er en skihoppentusiast, så Holmenkollbakken stod først på listen da vi bestemte hvilke bygg som skulle modelleres fra grunnen og opp av 3D-ekspertene våre, sier Neumann.

Holmenkollbakken stor først på lista til sjefen når Norge skulle oppgraderes. Microsoft.

Neumann nevner også en rekke andre signalbygg som nå ligger klare for å flys over.

Eller under!

– Mens mange liker å simulere at de flyr på ekte, er det nesten ingen som klarer å holde seg når de ser en bro. Da bare må de fly under den, utbryter han lattermildt.

– Og blant annet derfor har vi modellert Helgelandsbrua (som har vunnet pris for designet og er kåret til Norges vakreste, red.anm).

Neumann er tydelig på at stunt som å fly under ting ikke alltid går så bra, og forteller at det blir mulig å lande på vannet, både i havet og i de mange fjordene våre, med nye sjøfly etter at serien har kommet ut på Xbox-konsollene i sommer.

– Vi ville dessuten vise historien deres, så ut fra bilder har vi modellert stavkirker for første gang, sier Neumann, før vi får demonstrert hvordan vi nå kan fly over den 1000 år gamle Urnes stavkirke i Luster kommune.

Andre signalbygg som har fått ekstra kjærlighet fra 3D-modellererne er slottet, Ishavskatedralen i Tromsø, enkelte fotballstadioner og Nidarosdomen i Trondheim.

Urnes stavkirke. Microsoft.

Har laget en egen opplevelsesrute

For å vise frem mange av de beste oppgraderingene landmassen vår har fått, lar spillet deg følge en ferdig oppsatt flyrute.

Den streker seg fra Gardermoen og går sørover langs kysten mot Sørlandet, før den vender innover mot fjordarmene til hardangerfjorden og deretter setter kurs nordover.

Skihoppanlegg, stavkirker og vakre broer er bare noe av det du får oppleve på turen over oppgraderte Norge, før turen avsluttes ved en håndlaget modell av Ishavskatedralen i Tromsø. Fra tid til annen får du opp informasjon om det du ser fra cockpiten.

Ishavskatedralen i Tromsø. Microsoft.

Om du føler deg veldig eventyrlysten, utfordrer Neumann deg til å ta flyspaken fatt og stake ut kursen til Svalbard. Her finner du oppdateringens eneste nye håndmodellerte flyplass, med sin egen «landingsutfordring».

Neumann avslører at du bør forberede deg på en krevende innflyvning, med mye vind.

Svalbard lufthavn. Microsoft.

Lover bedre ytelse, og enda høyere grafikkalternativ på PC

Når Norge, Norden og etter hvert verden blir enda mer detaljert, kunne det ført til at man måtte ha enda kraftigere datamaskiner for å få oppleve spillet fra sin beste side. Men, slik blir det ikke nødvendigvis:

– Vi har jobbet med en versjon av Flight Simulator for Xbox nå i over 9 måneder, og på den tiden har vi funnet mange måter å optimalisere spillet på også for PC. Så, snarere tvert imot. I løpet av sommeren vil spillet stille lavere krav til PC-er, samtidig som den visuelle kvaliteten opprettholdes.

Flight Simulator er et ekstremt krevende spill, og vil nok fortsatt være det etter oppdateringen, men det hindrer ikke Neumann å se fremover:

– Vi har planer om å lansere en grafikkinnstiling som vil ta det visuelle uttrykket enda et steg høyere enn dagens øverste nivå, nærmest som en «Ultra Plus»-innstilling for PC-er.

Neumann erkjenner at få vil kunne aktivere den innstillingen i dag, men han tror spillere vil sette pris på arbeidet de har lagt ned etterhvert som de får tilgang på enda raskere datamaskiner og grafikkort i fremtiden.

Nye kartdata skal gi mer nøyaktig terreng, men også bedre visualisering av landskapet. Microsoft.

Selv om Flight Simulator-teamet nå vender nesen mot andre områder, lover de kontinuerlige forbedringer i våre hjemtrakter også over de neste årene:

– Vi ser på spillet som en ti år lang reise, og det vil bare bli bedre og bedre fremover, etter hvert som vi får stadig bedre bilder og mer informasjon om planeten vår fra stadig flere typer sensorer.

Vi spør Neumann om Oslo og andre store byer i Norge vil få samme såkalte fotogrammetriske behandling som Paris og Tokyo har fått tidligere, der byene blir enda mer nøyaktige, detaljerte og særpregede enn de kan bli kun fra dagens tolkning av satellitt- og flyfoto.

– Dessverre, vi rakk ikke Oslo denne gangen. Vi forsøkte, men det er svært krevende ettersom vi må få egne lisenser for å fly over byen med riktige fly, treffe akkurat riktig sesong av året, være heldig med været og rekke å prosessere dataene vi samler inn. Men, vi har et mål om å besøke hver region med jevne mellomrom, så vi vil komme tilbake til dette, trolig i 2023, avslutter han.

Microsoft Flight Simulator 20 er tilgjengelig for Windows 10, og kommer til Xbox Series X|S 27. juni. Nordic-oppdateringen er tilgjengelig nå og inneholder forbedringer for Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

