Nvidia med megakjøp av Arm

Betaler 40 milliarder dollar for utvikleren bak «alle» mobilprosessorer

Nesten alle mobiltelefoner i verden er basert på Arms prosessordesign. Nå kjøpes de opp av amerikanske Nvidia. Finn Jarle Kvalheim, Jørgen Elton Nilsen, Tek.no

Finn Jarle Kvalheim 14 Sept 2020 05:18

ARM er utviklerhuset som lager designen på prosessoren i mobilen din. Enten den heter Samsung, Apple eller Huawei kommer den grunnleggende designen fra Arm. Flere av de store mobilselskapene endrer litt på designen, men omtrent alle veier leder likevel tilbake til britiske ARM. Nå ser det ut til at en av teknoverdenens giganter er i ferd med å spise en annen; Nvidia har annonsert at de kjøper ARM for 40 milliarder dollar .

Nvidia er fra før verdensledende på grafikkort, og har de siste årene hatt et overtak på AMDs Radeon-kort blant spillere.

Kjøpet begrunner Nvidia med at de ønsker å bruke Arms enorme økosystem og brukermasse til å utvikle blant annet kunstig intelligens videre.

Vil fremme kunstig intelligens

– Kunstig intelligens (AI) er den mest kraftfulle teknologiske kraften i vår tid, og er begynnelsen på en ny bølge databehandling, sier Nvidia-sjef Jensen Huang.

– Simen Segars og teamet hans hos Arm har bygget et ekstraordnært selskap, som bidrar til nesten alle teknologimarkeder i verden. Å samle Nvidias AI-egenskaper med Arms enorme økosystem av prosessorer kan vi forbedre databehandling i skyen, smartmobiler, PC-er, selvkjørende biler, roboter og edge IoT. Vi kan utvide databehandling basert på kunstig intelligens til hvert eneste hjørne av kloden, forklarer Nvidia-sjefen videre.

Med såkalt «edge computing» snakker man om at visse ting og typer databehandling gjøres sammen med skyen, men i det siste leddet av maskinvare, altså for eksempel at en sensor gjør en del utregninger før resultatet sendes tilbake til skyen, eller datasenteret om du vil, for å behandles som stordata.

Enorme selskaper

Nvidia-sjefen er tydelig på at Arm, som i dag er eid av japanske Softbank, blir værende i Cambridge i Storbritannia der de har ligget. Samtidig sier pressemeldingen relativt lite om hva dette betyr for teknologiverdenen på kortere sikt.

Arm lager ikke sine egne prosessorer - de lager kun referansedesign, som andre kan basere sine prosessorer på. Så godt som alle mobiltelefoner i verden er basert på Arm-design, og veldig mange andre typer dingser - så som bildatamaskinene som styrer stadig mer selvkjørende biler og TV-boksene som tar imot kanalene dine i stua.

Galaxy Note 20 Ultra bruker en Samsung Exynos-prosessor. Inni den er det Arm-design både i selve prosessorkjernene og i grafikkdelen. Prosessorene er tilpasset av Samsung, men basert på referansedesign fra britene, mens grafikkdelen er fullt ut Arms design. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

To grafikkortutviklere i ett selskap

En annen ting som både Arm og Nvidia lager er design til grafikkprosessorer. Arms del som arbeider med grafikkprosessorer lager Mali-prosessorene, en serie GPU-er som stammer fra Trøndelag og NTNU - i sin tid var selskapet som utviklet serien kjent som Falanx, før det altså ble kjøpt opp av britene og har vært en del av totalløsningen fra Arm siden.

Eksempelvis Samsung bruker både Arm-baserte prosessorer og Mali som grafikkløsning i mange av sine Galaxy-mobiler.

Med Nvidia som markedsledende på grafikkprosessorer for vanlige datamaskiner og Arm som markedsledende - og nesten eneste aktør - for mobilprosessorer, og stor leverandør av mobile grafikkprosessorer er det altså ingen hvem som helst som slår seg sammen. Sannsynligvis har du allerede nært bekjentskap til teknologien fra minst ett av selskapene.