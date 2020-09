André forhåndsbestilte PlayStation 5 – må vente ett år på levering

Komplett: – Etterspørselen er svært sjelden kost for oss.

Torstein Norum Bugge 25 Sept 2020 12:50

– Jeg synes dette er meget svakt av Komplett, rett og slett.

Det sier André Haugen (31) til Tek.no, som torsdag ettermiddag fikk en veldig sur beskjed fra Komplett.

Han og tusenvis av andre nordmenn har nemlig bestilt Sonys neste spillkonsoll PlayStation 5 fra nettbutikken, i god tro om at de skulle få den omtrent til lanseringsdatoen i november.

Nå har de fått beskjed om at de ikke vil få den før neste år, og i mange tilfeller ikke før neste sommer:

Kortfattet: de som bestilte en PlayStation 5 både før og i løpet av sommeren får høyst sannsynlig ikke levert konsollen sin i inneværende år, til tross for at både PlayStation 5 og konkurrenten Xbox Series X i teorien slippes for fullt i november.

Komplett åpnet for forhåndsbestilling av PlayStation 5 allerede tilbake i april, lenge før de fleste andre butikker, men vi har ikke greid å få noen informasjon fra dem om hvor lenge de har visst at ventetiden ville strekke seg langt ut i 2021. Komplett har heller ikke svart på hvor mange eksemplarer de helt konkret faktisk vil få tilsendt av Sony i år.

Levering juli 2021

Det kommer imidlertid ikke som noen overraskelse at etterspørselen har vært enorm. Spesielt for Sonys nye konsoll , som Elkjøp var nødt til å stoppe forhåndssalget av etter bare 15 minutter da de åpnet for det i forrige uke.

Der Elkjøp stanset salget, og heller ikke åpnet for salg før nylig, har altså Komplett tilbudt kunder å forhåndsbestille den siden april – og dette ser ut til å ha skapt problemer for både butikken og kundene.

Markus Sebastian Christensen (26) bestilte også sin PlayStation 5 godt i forveien, den 7. juni i år, og har fått en like sur beskjed som Haugen.

I stedet for å få den levert på lanseringsdagen den 19. november, som man gjerne håper og forventer når man forhåndsbestiller et produkt, har han fått en estimert levering neste sommer: juli 2021. Ikke overraskende kontaktet han Komplett i ren vantro for å få avkreftet at denne datoen kunne være sann, men da ble han møtt av kontrabeskjed: jo da, datoen er korrekt.

Og overfor Tek.no bekrefter Komplett at denne datoen «...dessverre stemmer».

– Etterspørselen er sjelden kost for oss

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef i Komplett Group, kan fortelle at etterspørselen etter PlayStation 5 er helt ekstrem, og helt utenom det vanlige for butikken:

– Komplett har solgt mange, mange tusen PlayStation 5. Den svært sterke etterspørsel er sjelden kost for Komplett, og vår største utfordring nå er å få produsenten til å levere nok til de mange tusen som har bestilt og kommer til å bestille. Vi gjør alt i vår makt for å levere konsollene så raskt som mulig til våre kunder, sier Hovland.

Bestiller du PlayStation 5 fra Komplett akkurat nå, kan du altså ikke regne med å få levert konsollen i inneværende kalenderår, og høyst sannsynlig ikke før langt ut på sommeren eller til og med høsten neste år.

Christensen fikk også bekreftet at leveringsdatoen var reell fra Kompletts kundeservice, og hans bestillingsdato var var altså 7. juni i år. For alle som skulle finne på å bestille nå er utsiktene altså enda dystrere.

– Frustrert over mangelen på informasjon

En annen som også har vært i kontakt med både Kompletts kundeservice og Tek.no etter å ha bestilt en PlayStation 5, er tidligere nevnte André Haugen (32). Både han og en kamerat bestilte seg PlayStation 5, Haugen bestilte 11. juni og kameraten en hel måned før dette igjen.

Ingen av dem får konsollen sin i år, har de nå fått vite fra Komplett.

– Det betyr jo egentlig at de i realiteten var utsolgt for maskinen før mai, og likevel fortsetter de å reklamere for den som om de faktisk skulle kunne levere den, sier Haugen oppgitt.

Han ble også frustrert av hvordan han ble møtt av kundeservicen til Komplett, som han ikke følte ga noe godt svar på hvordan de hadde tenkt til å løse situasjonen:

– Jeg prøvde å få noen svar av dem via chattetjenesten deres, men de virket ikke veldig villige til å dele noe av den samme informasjonen som de opplyste om i mailen de sendte ut.

Haugen uttrykker også frustrasjon over at han har blitt satt i en «kø» i Kompletts system, men ikke kan få noen informasjon om nøyaktig hvor i køen han er:

– Jeg har blitt fortalt at jeg er i en kø, men ikke hvilket kønummer akkurat min bestilling har.

Gikk tom lenge før pris og lanseringsdato var kjent

Haugen har også sendt Tek.no en lang rekke skjermdumper av meldingsutvekslinger med Kompletts kundeservice, og av det vi kan se later det til at informasjonen kundeservice sitter med også er mangelfull. De viser blant annet til at kønumrene må telles manuelt, og at de kun effektuerer dem fortløpende etter bestillingsdatoen.

Haugen spurte også kundeservicen direkte om de faktisk gikk tom for konsoller «...lenge før pris og lanseringsdato ble satt...», og til dette svarer de enkelt og greit: «Ja, stemmer det».

Og følger opp med:

– Det er mulig vi får inn mer informasjon mot slutten av året, kanskje for leveranser etter lanseringsdatoleveransen. Vi har ikke noe informasjon om dette nå, ettersom det er for lenge til.

Vi er i kontakt med Komplett og vil oppdatere saken dersom vi får noe mer informasjon eller flere uttalelser.