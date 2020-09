Lanserer «lydløst» tastatur og mus

Til deg som misliker høye klikkelyder.

Logitech

Ole Henrik Johansen 9 Sept 2020 15:52

Et godt tastatur og en god datamus er viktig for enhver PC-bruker, enten du jobber eller spiller. Noe vi også har gått grundig igjennom i henholdsvis vår store test av mekaniske tastaturer og spillmus .

Men som vi alle vet kan et godt tastatur, spesielt hvis det er mekanisk, bråke mye. Nå lanserer Logitech en ny tastatur- og musekombinasjon som skal være en slags løsning på det tidløse problemet. Med MK295 Silent Wireless Combo er nemlig er fokuset satt til å gjøre både tastaturet og musen så stille så mulig.

Hevder 90 prosent av støyen blir borte

Jobber du i et åpent landskap så kan et mekanisk tastatur gjør deg til en plagsom medarbeider. Høylytte tastelyder kan ta konsentrasjonen fra de fleste, og et skarpt museklikk på toppen av det hele bidra til mye frustrasjon for kollegaene dine.

Logitech hevder at deres tospann kan redusere støyen med hele 90 prosent av taste- og klikkelydene være fjernet. Ulempen er naturligvis at Logitech ikke sier noe om hva de sammenligner med, men vi kan jo anta at det er snakk om et noe ganske bråkete saker. En reduksjon på 90 prosent er uansett imponerende, hvis det faktisk stemmer.

Logitech

Enkelt og kompakt

Den nye kombinasjonen er som navnet tilsier helt trådløse, og Logitech skryter av at det vil gå hele 36 måneder mellom hver gang du trenger å skifte batteri i tastaturet.

Musen på sin side er noe mer sulten på strøm, og her må du regne med å skifte dobbelt så ofte. Likevel ikke avskrekkende mye batterier som trengs for å holde dette gående heller.

Logitech MK295 Silent Wireless Combo er ventet å komme for salg fra den 25. september.