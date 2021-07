Microsoft lanserer «Windows 365» - Windows i nettskyen

Microsoft lanserer skyløsningen Windows 365 for å gjøre det enklere for brukere å jobbe fra hvor som helst, når som helst. Microsoft

Vilde M. Horvei 15 Juli 2021 09:47

Microsoft har annonsert Windows 365, en «skybasert pc» som gjør at du kan jobbe fra hvor som helst, når som helst.

Hvis ikke behovet for fleksible arbeidsløsninger var tydelig nok før pandemien, så er det i alle fall det nå. Microsoft uttaler i en kunngjøring at pandemien har gjort behovet for funksjonelle løsninger for hybrid-arbeid desto tydeligere.

Deres nye skybaserte løsning er bygget på den digitale skrivebordsstrukturen til Azure Virtual Desktop (tidligere Windows Virtual Desktop), som Microsoft lanserte i 2019, men vil ifølge daglig leder for Microsoft 365, Wangiu McKelvey, forenkle den virtuelle brukeropplevelsen.

Den er bygget på Zero Trust-konseptet, hvilket i all hovedsak betyr «ikke stol på noen». For Windows 365 betyr dette blant annet at alt vil lagres i skyen, fremfor lokalt. I tillegg vil den tilby multifaktoridentifisering for bruk.

Kan brukes på alle typer desktoper

Fordi dette er en strømmebasert løsning vil den også fungere på alle typer maskiner - også Apples produkter.

Ifølge Engadget vil Windows 365 være konfigurerbar med opp til åtte virtuelle CPUer, 16GB RAM og 512 GB lagringsplass ved lansering. Scott Manchester, programdirektør for Windows 365, uttaler også at de undersøker måter å innlemme dedikerte grafikkort.

Ikke for privatpersoner

Tjenesten vil lanseres i august i år for det Microsoft beskriver som «alle typer bedrifter», også små og mellomstore. Det er derimot per nå ikke planlagt for privatpersoner.

Hvor mye tjenesten vil koste er foreløpig ikke kjent, men den vil bli tilgjengelig fra 2. august i år. Detaljene om prising skal slippes dagen før.

Til å begynne med vil skytjenesten strømme en versjon av Windows 10, men også Windows 11 vil være tilgjengelig når den er lansert.