Se alt Nintendo Switch får i år

Zelda, Pikmin, Metroid og Game Boy-spill på vei.

Oppusset Metroid Prime, Game Boy-spill til Switch Online og nye Zelda var bare noe av det vi fikk se fra Nintendo onsdag kveld. Kamera Nintendo.

Onsdag kveld viste Nintendo en haug av nye spill som kommer til Switch i år. Vi fikk blant annet se mer fra nye Zelda og Pikmin, et gledelig gjensyn med flere gamle spill som er pusset opp med moderne grafikk, samt en nostalgipakke av de sjeldne for Switch Online.

Tjenesten får nemlig støtte for Game Boy- og Game Boy Advance-spill.

Mer info om The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Det mest etterlengtede Nintendo-spillet i år er uten tvil The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Det slippes 12. mai, og er altså etterfølgeren til det kritikerroste Breath of the Wild fra 2017.

I en ny trailer får vi noen ekstra drypp fra historien, og får i tillegg se litt gameplay. Mest overraskende er det nok å se Links nye fremkomstmidler. Den trofaste hesten Epona er fortsatt med, men det er også et bil-lignende fartøy på fire hjul, som kan brukes for å traversere de store Hyrule-områdene. En svevende jetmotor(?)-plattform ser ut til å la deg besøke helt nye områder over skyene, som skal være essensielle for historien.

Flere av områdene og situasjonene vi får se virker for øvrig mørkere og skumlere enn i det forrige spillet, og den truende røde månen fra forgjengeren er tilbake, kanskje for å ta større plass i historien.

Pikmin 4 endelig klar for Switch

En av Nintendos mer sjarmerende og originale spillserier er Pikmin. Etter mange år i utvikling, der en utgave for den mislykkede Switch-forgjengeren Wii U ble skrotet, er «fireren» klar for aksjon 21. juli.

Som i tidligere utgaver skal du som astronaut utforske en ukjent planet og overkomme en rekke utfordringer med hjelp av innbyggerne dens, «Pikmin». På den nye planeten du kommer til denne gang vil du blant annet stifte bekjentskap med nye «is-Pikmin». Hver type Pikmin har sine styrker og svakheter i møte med planetens utfordringer og skumle rovdyr, og det er opp til deg å utnytte dem på en god måte for å få sanket inn skattene og ressursene du trenger for å overleve.

For at du ikke skal føle deg så alene i rommet får du med deg en kompanjong, hunden Oatchi, som også kan hjelpe til når utfordringene blir store.

Der enkelte av de tidligere Pikmin-spillene har gitt deg en viss tid til hvert oppdrag, har andre droppet tidspresset helt. Hva fireren lander på er enda ukjent, og den nye traileren gir ingen nyte hint.

Metroid Prime-comeback

Mange Switch-eiere har lenge ønsket seg et nytt 3D Metroid-spill til konsollen. Heller ikke denne gangen viste Nintendo frem noe Metroid 4, men det er jammen et godt alternativ de leverer.

Allerede i dag, torsdag, kan du nemlig få et gjensyn med den universelt hyllede 20 år(!) gamle Gamecube-klassikeren Metroid Prime. Nå i kraftig oppusset drakt, med ny grafikk, høyere oppløsning og forbedret kontroll.

Om du foretrekker en fysisk utgave av spillet vil den nå butikkhyllene 22. februar.

Endelig mer Advance Wars

Om du vokste opp med Nintendos håndholdte på tidlig 2000-tallet er sjansen stor for at du i alle fall har hørt om Game Boy Advance-serien «Advance Wars».

Nå kommer en samlepakke med de to første GBA-spillene til Switch i en oppusset utgave med helt ny grafikk.

Her har vi å gjøre med et strategispill fra skaperne av den nå mer kjente Fire Emblem-serien der du etter tur kommanderer ulike styrker rundt på et rutenett-kart for å ta ut motstandernes tropper, sikre deg ressurser eller overta basene deres.

Med en overraskende lystbetont, fargesterk «anime-aktig» grafisk stil er det mer fokus på strategisk kløkt enn visuell realisme, og i spillet kriges det helt uten blodsutgytelse. Serien er imidlertid kjent for å la deg bryne deg på noen skikkelige utfordringer, som avhenger både av hvilken general du velger, topografien på kartet, været og mye mer.

Om du liker dagens Fire Emblem-kamper, men synes serien fokuserer for mye på relasjonsbygging mellom de ulike karakterene og historie, bør Advance Wars-serien være midt i blinken.

Advance Wars 1+2: Re-boot Camp som pakken heter, slippes 21. april. Spillet skulle egentlig lanseres i fjor, men ble utsatt som følge av Russlands brutale invasjon av Ukraina. Det første spillet starter med at den Sovjet/Russland-inspirerte fraksjonen «Blue Moon» rykker inn på området til naboen «Orange Star».

Game Boy-spill til Switch Online

Om du vil spille flere av Nintendos eldre titler er det vanskelig å komme utenom nettjenesten Switch Online som allerede tilbyr en rekke NES, SNES- og N64-spill.

Nå utvides tilbudet til å gjelde flere spill fra de gamle håndholdtkonsollene Game Boy, Game Boy Color, og Game Boy Advance.

GBA-spillet The Legend of Zelda: The Minish Cap kommer til Switch Online. Kamera Nintendo.

Tilgjengelige Game Boy/Color-spill:

Alone in the Dark: The New Nightmare

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle's Quest

Kirby's Dream Land

Metroid II – Return of Samus

Super Mario Land 2–6 Golden Coins

Tetris

The Legend of Zelda: Link's Awakening DX

Wario Land 3

Flerspiller over nett er på plass for spillene som tidligere krevde Link-kabel. Kamera Nintendo.

Tilgjengelige Game Boy Advance-spill:

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare Inc.: Minigame Mania

Flere av spillene støtter flerspillermodus, slik originalene gjorde, men nå over internett.

Dessverre må du betale for det dyrere «Expansion»-nivået for Switch Online om du vil ha tilgang til Game Boy Advance-spillene. Der finner du fra før tjenestens N64-spill.

Nintendo «teaser» samtidig at spillbiblioteket skal utvides de kommende månedene:

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons samt søsterutgivelsen Oracle of Ages, Kirby Tilt ’n’ Tumle og Pokemon Trading Card Game er Game Boy-spillene som er på trappene.

For Game Boy Advance kommer snart F-Zero Maxium Velocity, Fire Emblem, Golden Sun, Kirby and the Amazing Mirror og Metroid Fusion.