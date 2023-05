Nyhet Google Pixel Fold

Lansert: Googles første brettbare telefon

Pixel Fold. Kamera Google

Før kveldens mye omtalte Google I/O-konferanse gikk det rykter om at selskapet jobbet med en brettbar mobil med samme konsept som blant annet Samsungs Galaxy Fold.

Nå har Google avduket telefonen, som har fått navnet Pixel Fold.

Den skal ifølge Google sette en ny standard for brettbar teknologi med deres egen hengsledesign som tåler inntil 200.000 åpne/lukkesykluser, og være anvendelig både sammenbrettet og «slått ut».

Selskapet omtaler den som «en fantastisk telefon som brettes ut til et kompakt nettbrett».

Det håper vi Google har fått til, for herligheten starter på 1800 dollar, som vil bety en norsk pris langt forbi 20.000 kroner.

Før du sjekker bankkontoen er det likevel greit å være oppmerksom på at Fold ikke slippes i Norge. «Enda». Den kan altså dukke opp senere, men ingen dato er i alle fall satt.

Kamera Google

Den slankeste på markedet

Brettet ut er Pixel Fold Googles slankeste telefon, og slått sammen skal den være den slankeste med denne formfaktoren på markedet, hevder selskapet.

Den sammenslåtte skjermen måler 5,8 tommer, mens den utslåtte skjermen på innsiden måler 7,6 tommer. Og hold deg fast: vi snakker altså om OLED-paneler med 120 Hz for begge, slik at farger og sortnivå virkelig vil skinne og alt innhold flyte jevnt når det beveger på seg.

Den ytre skjermen du vil bruke når telefonen er klappet sammen har en oppløsning på 1080 x 2092 piksler og en lysstyrke på inntil 1500 nits. Den innvendige, større skjermen har en oppløsning på 2208 x 1840 piksler og kan nå inntil 1450 nits lysstyrke.

Panelet på innsiden er for øvrig beskyttet av Corning Invictus-glass.

Det er klart at skjøten rundt hengselen er like synlig her som på andre brettbare telefoner, men den skal angivelig være helt flat.

Tilpasser seg skjermen du bruker

Brettet ut støtter skjermen visning av apper side ved side, så her får du ekte multitasking, og du ikke bare skal se film eller spille på den store skjermen.

Fold kan automatisk flytte innhold om du plutselig bestemmer deg for å slå ut eller slå sammen telefonen takket være en funksjon som kalles Continuity.

Telefonen kan også tilpasse brukergrensesnittet så telefonen blir lett å bruke uansett hvordan du bruker den. For eksempel kan du dele tastaturet i to, så du når alle tastene ved å bruke tomlene dine når den er brettet ut.

Kamera Google

Har fem kameraer

Fold har fem(!) kameraer. Et foran for selfier og et over den store skjermen når du har brettet ut telefonen for videosamtaler. Disse har en 8,3 megapiksel sensor.

Kamera Google

De tre andre kameraene finner du på baksiden. Hovedkameraet med en 48 megapiksler sensor og optisk stabilisering, samt en 5x telelinse og en ultravidvinkellinse – begge med en 10,8 megapiksel sensor.

Kamera Google

Google skryter av at Fold har en ny Tensor G2-brikke bygget inn. Dette er en AI-brikke som skal gjøre strømming av video, videosamtaler og diktering bedre. I tillegg sørger den for at du kan bruke to nye funksjoner: Magic Eraser for å slette uønskede elementer fra bilder, og Photo Unblur for å skarpe opp utydelige bilder.

Google hevder ellers at telefonen, med sitt batteri på 4800 mAh, holder koken uten lading i over et døgn ved vanlig bruk. Den støtter hurtiglading inntil 30 watt og trådløs QI-lading.

Google lanserte også Pixel 7a, en budsjettelefon som slippes i Norge og som vi allerede har testet:

Pixel Tablet

I tillegg til telefoner slapp Google nettbrettet «Pixel Tablet».

Det har en 11 tommer skjerm med 2560 x 1600 piksler oppløsning, 16:10-forhold og 500 nits lysstyrke, som er ganske bra. 8 GB minne skal sørge for at at multitasking flyter godt.

Både kameraet i front og bak har en 8 megapiksel sensor med f. 2.0 blender, støtte for nattmodus og portrett. Video er begrenset til 30 bilder i sekundet i Full HD-oppløsning, der Apples iPader kan ta opp i 60 BPS ved 4K.

Batteriet på 27 Wh skal klare inntil 12 timer med videostrømming, og brettet veier rett i underkant av 500 gram.

Pixel Tablet Kamera Google

Pixel Tablet bundles med en «dock», som fungerer som lader og høyttaler. Tanken er at du kan bruke brettet mens det står i docken å lader. Høyttaleren har selvsagt Googles taleassistent bygget inn.

Får flere funksjoner i docken

Google hevder høyttalerdocken leverer «ren diskant og rik bass», og kan fylle et rom med musikk. Når nettbrettet er docket kan det også fungere som en digital bilderamme og en smartskjerm du kan styre hjemme via.

Pixel Tablet har samme Tensor G2-brikke som Pixel Fold, med tilsvarende muligheter. Google lover at nettbrettet skal få programvareoppdateringer i fem år etter lansering.

Nettbrettet slippes 20. juni i hvit og sort utførelse. Modellen med 128 GB lagring starter på 7390 kroner, mens en modell med 256 GB starter på 8490 kroner.

10. mai 2023, 22:31