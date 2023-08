Hyundai slipper prisene på sin nye og større Kona

500 kilometer rekkevidde for 400.000 kroner.

Hyundai Kona har vokst med 15 centimeter i årets versjon. Nå er prisene klare. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Prisen på Hyundais nye versjon av storselgeren Kona Electric starter på 340.000 kroner, melder Hyundai Norge i dag.

Det er riktignok for Standard Range-versjonen med batteri på 48,4 kilowattimer (ekskludert frakt og levering, veiledende 12.900 kroner), så mer spennende for nordmenn er nok fort prisen på versjonen med det største batteriet på 65,4 kWh.

Den starter på 375.000 kroner, og akkurat som for Ioniq 5 og Ioniq 6 ser det ut som om Hyundai nå har forlatt strategien om kun å selge de heftigst utstyrte versjonene i Norge.

Tre versjoner

Kona vil nemlig komme i tre utstyrsversjoner - Advanced, Exclusive og Premium. Advanced skal etter sigende allerede være godt utstyrt, blant annet med LED-lys, V2L, oppvarmet ladeluke og lyddempende frontrute. Standard Range-versjonen vil kun komme i denne.

Exclusive kommer med delskinn-/del-alcantara-seter, elektrisk bakluke, oppgraderte LED-lys, trådløs mobillader og oppvarmede bakseter, og koster 400.000 kroner.

Nye Kona har blant annet arvet mye av skjermoppsettet fra sine storebrødre i Ioniq-serien. Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Premium kommer med tilnærmet alt tilgjengelig utstyr, blant annet ventilerte seter som kan legges ned i «relaxation»-modus, headup-display, Bose-anlegg og alt tilgjengelig sensor-utrustning, som blant annet gir Hyundais «Highway Driving Assistant 2.0» og parkeringsassistent.

Denne øker prisen til 420.000 kroner. I tillegg kan du oppgradere Exclusive og Premium til 19-tommers felger, som koster 10.000 kroner, og Premium kan også fås med elektrisk soltak (såkalt Vision Pack, legger til ytterligere 10.000 kroner).

En fullutstyrt Kona Premium med 19-tommere og Vision Pack koster dermed 440.000 kroner. Metallic lakk koster 6900 kroner.

466 liter bagasjerom

Som vi har meldt tidligere, har Hyundai forlenget årets Kona-modell med rundt 15 centimeter, som gir en total lengde på knappe 4,36 meter.

– Og hvilken forskjell 15 centimeter kan gjøre. Forlengingen sees nok tydeligst i området fra C-stolpen og bakover mot bagasjeromsluka, noe som har resultert i et betydelig større bagasjerom. 332 liter har nemlig blitt til solide 466 liter, som er blant de største bagasjerommene i denne klassen. Tilnærmet flat lasteterskel og elektrisk bakluke hjelper også, skrev vi i vår sniktitt tidligere i år.

I tillegg til betydelig større bagasjerom bak, har Kona også fått litt lagringsplass under panseret. «Frunken» er på 37 liter, som selvfølgelig ikke er allverden - men nok til å ta unna ladekabler og andre småting. I tilegg har Long Range-versjonen fått økt hva den kan dra på hengerfestet fra 300 til 750 kg.

Over 500 km rekkevidde

Batteriet er som nevnt på 65,4 kilowattimer, og siden bilen først ble vist frem har Hyundai klart å presse den endelige WLTP-rekkevidden over det viktige 500 kilometers-merket. 514 kilometer ble fasit, et tall som synker til 454 kilometer om du velger 19-tommere.

Med det er utvilsomt Kona fortsatt i toppsjiktet hva gjelder rekkevidde i sin klasse, og 500 kilometer rekkevidde for under 400.000 kroner har heller ikke vært spesielt vanlig. Samtidig er ladefarten fortsatt langt unna toppsjiktet, med rundt 80 kilowatt som makseffekt. Det gir 10–80 prosent på 41 minutter under optimale forhold.

Volkswagens ID.3 fås i to versjoner - 58 og 77 kWh, med rekkevidder på henholdsvis 425 og 555 kilometer. 77 kWh-versjonen har imidlertid bare fire seter, men er på «25-års-jubileumspris» for tiden til 429.800 kroner - avslag på rundt 23000 kroner fra vanlig pris.

Her er noen andre alternativer (pris oppgitt er startpris for det største batteriet i tilfelle bilen har flere batterivarianter):

Renault Megane E-Tech : 4,2 meter lang. 60 kWh batteri, inntil 461 km rekkevidde. Pris fra 379.900 kroner inkl. frakt/levering på Renaults lagerbil-kampanje i sommer. Toppmodellen Iconic koster 459.900 kroner.

4,2 meter lang. 60 kWh batteri, inntil 461 km rekkevidde. Pris fra 379.900 kroner inkl. frakt/levering på Renaults lagerbil-kampanje i sommer. Toppmodellen Iconic koster 459.900 kroner. Volvo EX30 : 4,23 meter lang, 64 kWh batteri, inntil 480 km rekkevidde. Pris fra 366.900 kroner inkl frakt/levering.

4,23 meter lang, 64 kWh batteri, inntil 480 km rekkevidde. Pris fra 366.900 kroner inkl frakt/levering. MG4 : 4,29 meter lang. 64 kWh batteri, inntil 435 km rekkevidde . Pris fra 346.300 kroner inkl. frakt/levering.

4,29 meter lang. 64 kWh batteri, inntil 435 km rekkevidde . Pris fra 346.300 kroner inkl. frakt/levering. Honda e:Ny1 : 4,39 meter lang, 61,1 kWh batteri (68,8 brutto), inntil 412 km rekkevidde. Pris fra 359.900 kroner inkl frakt/levering på Hondas lanseringskampanje, som også inkluderer vinterhjul.

4,39 meter lang, 61,1 kWh batteri (68,8 brutto), inntil 412 km rekkevidde. Pris fra 359.900 kroner inkl frakt/levering på Hondas lanseringskampanje, som også inkluderer vinterhjul. Kia Niro EV : 4,42 meter lang. 64 kWh batteri, inntil 460 km rekkevidde etter WLTP. Pris fra 414.900 kroner inkl frakt/levering.

4,42 meter lang. 64 kWh batteri, inntil 460 km rekkevidde etter WLTP. Pris fra 414.900 kroner inkl frakt/levering. BYD Atto 3: 4,45 meter lang, 60 kWh batteri, inntil 420 km rekkevidde. Pris fra 399.900 kroner inkl. frakt/levering.

I sammenhengen må jo også innstegsversjonen av Tesla Model Y nevnes. Den er jo omtrent 40 centimeter lenger enn Kona, så det er en betydelig mer romslig bil. Den har 455 kilometer rekkevidde etter WLTP og starter på drøye 430.000 kroner inkludert levering.

Salget av nye Kona starter i dag, opplyser Hyundai. Bilen produseres i Tsjekkia, og de første bilene er ventet til Norge i månedsskiftet september/oktober.

Publisert 7. august 2023, 16:31