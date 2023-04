Elon Musk bekrefter: Starship er snart klar for oppskyting

Kamera SpaceX

Elon Musk bekrefter via Twitter at Starship trolig vil skytes opp allerede denne måneden. Etter lang ventetid ser det nå altså ut til at SpaceX’ kraftigste rakett snart kan komme seg ut i verdensrommet.

Skal frakte astronauter til månen og Mars

Både Starship og selve bæreraketten – som kalles Super Heavy – bruker selskapets Raptor-motorer. Denne rakettplattformen skal være kapabel til å frakte astronauter ut i verdensrommet – og ikke minst til både månen og Mars.

En av tingene som gjør Super Heavy spesiell er at raketten skal kunne brukes på nytt. Gjenbruk av rakettene har blitt SpaceX’ varemerke, og skal med det hjelpe til med å holde prisene på oppskytningene nede.

Musk har lenge hatt en drøm om å bosette mennesker på nettopp Mars, og skulle den kommende oppskytningen av Starship bli en suksess så er selskapet enda et skritt på vei mot målet.

Har tatt lang tid

Det var i forrige uke at SpaceX kunne bekrefte at raketten nå var komplett og klar til å kunne skytes opp fra selskapets base i Boca Chica i den amerikanske delstaten Texas.

Og det har vært en rekke forsinkelser av denne raketten. For allerede i 2021 ble de første planene om å sende Starship ut i bane rundt jorden lagt frem.

Blant annet fikk prosjektet seg et kraftig skudd for baugen forrige sommer, da de amerikanske føderale luftfartsmyndighetene, FAA, fastslo at det var miljøpåvirkninger rundt basen til SpaceX.

Det eneste som holder igjen oppskytningen nå er en endelig sertifisering fra nettopp FAA. Ifølge The Verge kan denne komme allerede i starten på neste uke. I så fall er Starship tilsynelatende i rute med å kunne skyte opp raketten denne måneden.

Går alt etter planen skal Super Heavy lande i Mexicogolfen etter oppskytningen, mens Starship vil lande i Stillehavet nær Hawaii etter først å ha vært ut og inn av atmosfæren rundt jorden.