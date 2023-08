Ønsker å fikse McDonalds’ iskremmaskiner som «aldri» funker

Men et lovverk står i veien for iFixit.

Nettstedet iFixit ber om hjelp fra den amerikanske kongressen med å endre en kopibeskyttelseslov fra 1998. Bakgrunnen er at nettsiden har kjøpt en iskremmaskin – lik den McDonalds bruker til å lage iskrem – for å lage en fiks som gjør den mer stabil.

Denne maskinen er notorisk kjent for å ikke fungere hos hurtigmatkjeden. Det er faktisk så vanlig, at det er laget en egen nettside hvor du kan sjekke status der du bor for å se om iskremmaskinen er ødelagt eller ei.

Mange av restaurantene er eid av fortvilte franchise-eiere, som ikke har annet valg enn å betale for hjelp fra teknikere fra Taylor – selskapet som lager disse maskinene – hver gang det er problemer.

Tek har sendt en forespørsel til McDonalds i Norge om hvilken iskremmaskin som brukes her i landet.

Har kjøpt sin egen maskin for å finne løsning

IFixit har nå kjøpt en slik tilsvarende maskin for å se hva som gjør at denne maskinen ofte kommer i problemer.

Etter å ha gått den nøyere etter i sømmene, viser det seg at maskinen nærmest tilfeldig «spyr» ut feilkoder som det er vanskelig å skjønne hva betyr. Det kommer ikke enkelt frem i instruksjonsboken hva de ulike betyr.

Når man skal starte maskinen bruker den fire timer fra man heller i fløten til iskremen kan tappes ut. Skulle for eksempel maskinen overopphetes, hvilket det viser seg at den ofte gjør, ender man ofte opp med å måtte resette maskinene og starte den fire timer lange prosessen på nytt.

Ifølge iFixit er dette ofte grunnen til at man ikke får kjøpt iskrem hos McDonalds på grunn at maskinen er «ødelagt».

For å hjelpe forbrukere å skjønne hva feilkodene betyr, har blant annet selskapet Kytch laget en enhet som lar deg lese av og forså disse kodene. Men franchise-eiere har mottatt beskjed fra McDonalds om at denne enheten ikke skal brukes.

Det er nok en tilsvarende løsning som iFixit ser for seg å lage, men før de kan fortsette, må de få hjelp med å endre lovverket.

Ber kongressen om å endre loven

USA har nemlig en kopibeskyttelseslov som heter Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Denne loven er fra 1998 og hindrer at man kan bryte digitale låser for å foreta blant annet reparasjoner av et produkt.

Man kan søke om unntak fra denne loven, noe iFixit har gjort for blant annet mobiltelefoner, Xbox og traktorer tidligere. Men det er en tungvint vei som nå iFixit ber kongressen lage en permanent løsning for, slik at det blir enklere å reparere ting.

I første omgang vil en slik lovendring kunne få fart på iskremmaskinene til McDonald. Og på lengre sikt kan det gjøre det langt enklere for nettsider som iFixit å hjelpe deg med å fikse dingser som hittil har vært vanskelig.

Oppdatert 30. august 2023, 09:48

