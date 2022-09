Uenighet om levetid: Bør en elsparkesykkel holde i to eller fem år?

Illustrasjonsbilde

De siste to årene har det blitt solgt nesten en halv million elsparkesykler i Norge. Men i takt med den økende populariteten til elsparkesyklene, har spesielt ett problem blitt desto tydeligere: det finnes ikke et klart regelverk for elsparkesyklenes reklamasjonsfrist.

Eller med andre ord; hvor lenge vi bør kunne forvente at en elsparkesykkel skal fungere før den blir ødelagt.

Dette ble tydelig da vi forrige uke skrev om en reklamasjonssak hvor nettbutikken Multicom viste seg å operere med en to års reklamasjonsfrist for elsparkesykler, mens Forbrukerrådet var fast bestemt på at disse hadde fem års reklamasjonsfrist.

Utdrag fra Dom. – HR-2007-1592-A – RT-2007-1274

Det finnes nemlig ikke et endelig svar som alle kan forholde seg til. Rett og slett fordi en endelig avgjørelse om det er to eller fem år som gjelder, krever at spørsmålet behandles i forbrukerutvalget eller i retten. Slik man gjorde med for eksempel mobiltelefondommen fra 2007. Saken handlet om hva som var den absolutte reklamasjonsfristen for en mobiltelefon, hvorav de kom til at den hadde en fem års frist. Høyesterett fastslo at «en varighet på tre til fire år for mobiltelefoner vil tilfredsstille lovens krav om en varighet «vesentlig lengre» enn to år», og dermed satt dommen en presedens for mobiltelefonenes forventede varighet.

Dette har derimot ikke skjedd enda for elsparkesykler, og dermed blir det et stort skjønnsspørsmål.

– Vesentlig lengre enn to år

Vi tok kontakt med noen av de største kjedene som selger elsparkesykler i Norge for å forhøre oss om hva deres praksis er. Elkjøp, Power og NetOnNet svarer alle at de forholder seg til Forbrukerrådets retningslinjer på fem år. Stayclassy og E-wheels har ikke svart på våre henvendelser. Se nederst i saken for mer informasjon.

Stina Winther, kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp.

– På generelt grunnlag forholder vi i Elkjøp oss til reklamasjonsretten som følger av forbrukerkjøpsloven, og vi stiller oss bak Forbrukerrådets vurdering om at elektriske sparkesykler har en reklamasjonsfrist på fem år, med bakgrunn i at produktet er ment til å vare vesentlig lengre enn to år, uttaler kommunikasjonsrådgiver i Elkjøp, Stina Winther.

Vil slitasje påvirke reklamasjonstiden?

Også NetOnNet uttaler at de stiller seg bak Forbrukerrådets vurdering.

Peter Andersson, Retailsjef i NetOnNet.

– Vi følger norsk kjøpslov, noe som i denne sammenheng normalt betyr 2 års garanti og inntil 5 års reklamasjonsrett, uttaler retailsjef i NetOnNet, Peter Andersson.

Men så følger han opp med et poeng som tilsynelatende utgjør selve kjernen av problemet med reklamasjonsfristspørsmålet.

– En elsparkesykkel, som er godt behandlet, bør kunne fungere i mange år uten problemer. Enkelte deler utsettes for slitasje, avhengig av bruk, og det vil på normal måte kunne påvirke levetiden.

Power, som også stiller seg bak Forbrukerrådets reklamasjonsvurdering, peker også på problemet med slitasje.

Monica Fasting, nordisk kommunikasjonssjef for Power.

– Selv om selve elsparkesykkelen som helhet er ment å vare vesentlig lenger enn to år, gjelder ikke dette nødvendigvis alle komponenter. For eksempel vil bremseklosser og batteri regnes som slitedeler som du selv må bekoste når de er utslitt, uttaler Monica Fasting, nordisk kommunikasjonssjef for Power.

– Det må med andre ord gjøres vurderinger ut fra hvilken feil som er oppstått, og dagens regelverk oppleves nok like forvirrende for kundene som det gjør for oss, fortsetter Fasting.

– Kan ikke ha to reklamasjonsfrister for samme produkt

Derimot er det ikke så enkelt som at hver enkelt komponent har sin egen reklamasjonsfrist, påpeker Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

Thomas Iversen, forbrukerjurist i Forbrukerrådet.

– Det er ikke anledning til å praktisere to reklamasjonsfrister for samme produkt, levetiden på hele produktet styrer fristen. Dette går tydelig frem av forbrukerkjøpsloven § 27.

– For komponenter som må byttes ut som del av vanlig vedlikehold, så løses ikke spørsmålet med utgangspunkt i reklamasjonsfristen, men i mangelsvurderingen. Det er for eksempel ikke en mangel at du må bytte dekk, bremseklosser eller skiver når disse er utslitt etter vanlig bruk.

Er batterier en slitedel?

Selv om de øvrige tilsynelatende er enig om at ulike komponenter vil bli slitt og kreve utbytting – uten at dette utløser reklamasjon – kan det likevel virke som at det er usikkerhet rundt hvorvidt batteriet er en slik «slitedel».

I forbindelse med reklamasjonssaken vi publiserte forrige uke, uttalte daglig leder for Multicom, Tron Atle Løvig, at batteriet er en slitedel som enkelt kan bli ødelagt på under 1 år.

– Du kan uten problemer ødelegge det på under 1 år dersom du ikke behandler det riktig, uttalte han til Tek.

Men alle deler av en elsparkesykkel er slitedeler, i det store bildet, påpeker Iversen fra Forbrukerrådet.

– Når det gjelder slitasjedeler generelt, så er hele sparkesykkelen å regne som en slitedel, hvis vi setter det på spissen.

– Batteriene skal kunne klare 300- 500 fulle ladesykluser, med noen så høyt som 1000. Dette betyr at de skal takle godt over 15.000 kilometer, forutsett at batteriet vedlikeholdes slik produsentene opplyser.

– Det ville vært fornuftig både for bransjen og forbrukeren dersom ladesykluser og hva det betyr med tanke på levetid og forventning om vedlikehold hadde blitt informert om på en klar og tydelig måte før kjøp. Her er det mye variasjon i bransjen. En slik praksis vil antagelig også være egnet til å fjerne en del misforståelse og kundeklager, uttaler Iversen.

– Det blir likevel for ensporet og simplifisert å dele produkter i slitasjedeler og produktet ellers. Det vil være en konkret vurdering om batteriet har blitt svekket med utgangspunkt i fabrikasjonsfeil, vanlig slitasje, uhell eller feilbruk. Det kan også tenkes tilfeller der batterier ved vanlig bruk varer så kort, at den korte levetiden i seg selv kan utgjøre en rettslig mangel, avslutter Iversen.

E-Wheels og Stayclassy

Vi forsøkte også å komme i kontakt med E-Wheels og Stayclassy, uten hell. Det fremstår også usikkert hvilke frister E-wheels opererer med da de kun siterer Forbrukerkjøpsloven, uten å skille mellom elsykler og elsparkesykler:

– Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

I en liten setning under en lang liste over hva de mener ikke dekkes av reklamasjon, skriver Stayclassy at «Det er 5 års reklamasjonsrett på alle elektriske sparkesykler i Norge».

Samtidig har Stayclassy en egen underside som handler om service på elsparkesykkel, hvor de blant annet mener at åtte av ti henvendelser fra kundene ikke faktisk er reklamasjonssaker.