Dette er Nokias nye logo

For første gang på nesten 60 år endrer det finske teknologiselskapet Nokia sin velkjente logo. Det melder selskapets toppsjef i et blogginnlegg.

Den «yale»-blå logoen tilhører nå fortiden og blir erstattet av en ny, ganske dramatisk annerledes variant som selskapet selv kaller mer moderne, digital og tidsriktig.

Vil kvitte seg med gamle assosiasjoner

Gammel Nokia-logo i «Yale»-blåfargen, og den nye Nokia-logoen med en litt lysere blåfarge.

En av hovedgrunnene til logoendringen virker å være et ønske om å skille seg fra sitt gamle image som en mobilprodusent.

– I de fleste menneskers hoder er vi fortsatt et vellykket mobilselskap, men det er ikke det Nokia handler om lenger, uttalte Nokia-sjefen Pekka Lundmark i et intervju med Bloomberg.

– Vi vil at lanseringen av det nye brandet vårt skal fokusere på nettverk og industriell digitalisering. Det er noe helt annet enn fortidens mobiltelefoner, forteller Lundmark.

Den nye logoen er for øvrig ikke helt ulik den moderniserte Kia-logoen vi skrev om i november i fjor. Der skal de nye og minimalistiske linjene ha fått mange til å tro at det sto KN, ikke Kia.

Den gamle logoen kan kanskje bestå

Selv om de fleste tenker på de klassiske og solide mobilene fra 90- og 2000-tallet når man hører Nokia-navnet, har ikke det finske moderselskapet laget mobiler på mange år.

Microsoft kjøpte mobil- og enhetsdivisjonen deres i 2014, og men solgte det igjen etter bare to år grunnet flere skuffende mobillanseringer. I 2016 ble rettighetene plukket opp av et selskap kalt HMD Global, som blant annet besto av flere tidligere Nokia-topper. De fikk lov til å bruke Nokia-navnet på sine mobiler, selv om det teknisk sett var et annet selskap.

Siden den gang har de sluppet haugevis av mobiler med Nokia-navnet (og den klassiske logoen), og både HMD Global og «ekte» Nokia er i disse dager på den store mobilmessen Mobile World Congress.

Der slapp også HMD Global sin egen nye Nokia-mobil, kalt G22, som bruker den klassiske logoen. Dermed kan det virke som at det bare vil være det finske moderselskapet som vil bruke den nye logoen, mens den klassiske Nokia-logoen fortsetter i HMD Globals mobiler.

I hvert fall for nå.

