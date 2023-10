Spotify Hi-Fi kan være rundt hjørnet

Og navnet blir «Supremium».

Kamera Stein Jarle Olsen/ Tek.no

Spotify lovet tapsfri lyd innen utgangen av 2021. Så ble det stille. Men nå, nesten tre år senere, er det kanskje rundt neste sving. Nøyaktig hvor lang den svingen er vet vi foreløpig ikke, men de skal angivelig ha kalt Hi-Fi-planene sine for «Supremium».

Det ryktes nemlig at Spotify arbeider med en ny type premium-abonnement, som skal gi brukerne lyd av høyere kvalitet. Tidligere Twitteransatt Chris Messina, avslørte nemlig nye detaljer om den nye Hi-Fi-planen til Spotify, på Threads i går. Spotify Suprpremium, som den nye abonnementsløsningen angivelig skal komme til å hete, skal visst nok komme til å koste 19,99 dollar i måneden. Altså omtrent 220 kroner.

Løsningen vil gi 24-bits tapsfri lyd, samt 20–30 timer med lydboklytting før man må betale for hele boken. I tillegg skal det følge med en rekke verktøy og statistikk.

Hele listen til Messina finnes nedenfor:

«Din lydkapsel»

Avanserte verktøy for miksing av spillelister (BPM, vibe, humør, aktivitet og sjanger, etc)

AI-drevet spilleliste-verktøy

Last.fm-inspirert lyttestatistikk

20–30 timer lydboklytting

24-bits tapsfri lyd

Datoen for gildet er (fortsatt) uviss

Men selv om disse små dryppene av informasjon kan stemme, betyr det dessverre ikke at vi vet noe mer om når det eventuelt skal bli tilgjengelig. Selv ikke Messina har noen datoer å lekke, men hevder at den nye planen er at abonnementsløsningen skal være tilgjengelig innen utgangen av året.

Dette har vi jo som kjent blitt fortalt før, men det er lov å håpe at det innfris denne gang.

Dagens lekkasje kommer samme uke som Spotify kunngjorde at deres Premium-abonnenter i USA nå vil kunne lytte til 15 timer med lydbøker per måned som en del av abonnementet, slik som abonnenter i Storbritannia og Australia allerede kan, skriver BGR. Når eller om denne funksjonen blir tilgjengelig i Norge vet vi ikke.

Mer om SpotifyAbonnement