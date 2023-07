Nyhet Threads: Dette er Instagrams nye Twitter-konkurrent

Meta lanserer Threads, som blir relativt likt Twitter i utforming. Kamera Meta

Instagrams nye tjeneste «Threads» ble lansert i natt norsk tid, etter uker med rykter og etter hvert ganske sikre spådommer.

Tjenesten er tilgjengelig som en app til Android og iOS, samt gjennom nettstedet Threads.net. Den lar deg dele tekstinnlegg på opptil 500 tegn, i tillegg til bilder og videoer på opptil fem minutter.

Selve grensesnittet er ikke veldig ulikt Twitter, og brukere kan logge inn med sitt eksterende Instagram-brukernavn og følge alle du allerede følger der.

– Fantes en mulighet

Hovedflyten fungerer på samme måte som Instagram gjør, med en blanding av kontoer du følger og innhold tjenesten selv «anbefaler», og du skal enkelt kunne dele et Threads-innlegg direkte i Instagram-storyen din.

Du kan velge å ha en åpen eller lukket profil. Alle kontoer du har blokkert på Instagram vil også være blokkert på Threads, og du kan filtrere bort svar til innleggene dine på samme måte som du kan på Instagram, blant annet ved hjelp av spesifikke nøkkelord.

– Twitter er selvfølgelig pioneren på området, men gitt alt som foregår, tenkte vi at det fantes en mulighet til å bygge noe som var åpent og bra for samfunnet som allerede bruker Instagram, sier Instagram-sjef Adam Mosseri til The Verge.

Meta-sjef Mark Zuckerberg meldte i morgentimene torsdag at tjenesten hadde fått over 10 millioner registreringer i løpet av syv timer.

Flyten i Threads vil minne mye om Twitter. Kamera Meta

Kommer ikke til Europa

Threads blir tilgjengelig i rundt 100 land fra lansering, men land i Europa er ikke blant dem, med unntak av Storbritannia. Allerede tirsdag meldte irske Independent at Instagram-eier Meta ikke tok sikte på en Europa-lansering i «overskuelig fremtid».

Techcrunch sier appen ser ut som et «personverns-mareritt», og viser til at appens App Store-oppføring viser at den samler inn både helsedata, økonomiske data, presis lokasjon, nettleserlogg, kontakter, søkehistorikk og annen potensielt sensitiv informasjon.

Det skal være denne datainnsamlingen som gjør at Meta ikke «tør» å lansere i Europa på nåværende tidspunkt. Måten Meta behandler data om brukerne sine på er nemlig funnet ulovlig i EU, etter den såkalte GDPR-loven. Bare i 2022 raket Meta med seg minst 747 millioner euro (8,5 milliarder kroner) i personvernrelaterte bøter fra EU.

Instagram-sjef Adam Mosseri. Kamera Jose Luis Magana / AP / NTB

– Kompleksiteten ved å etterkomme noen av lovene som blir satt i verk neste år er markant. Vi ønsker ikke å lansere noe som ikke er fremtids-kompatibelt med det vi vet og det vi tror kommer, sier Mosseri til The Verge.

Skal bli kompatibelt på tvers

En ting som også har blitt snakket mye om rundt Threads, er at den ville støtte den såkalte ActivityPub-protokollen, som blant annet gjør det mulig å se og interagere med kontoer og innhold fra andre ActivityPub-kompatible tjenester, deriblant mye omtalte Mastodon og ikke minst Wordpress.

Denne støtten er ikke på plass ved lansering, men Instagram-sjef Mosseri skrev i et innlegg før lansering at de ikke rakk å bli ferdig med støtten før lansering, men at de jobber videre med det og at det kommer.

Vi har for øvrig forsøkt å nå Meta for å undersøke status på norsk lansering, men foreløpig uten respons.

Oppdatert 6. juli 2023, 09:44