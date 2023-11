Facebook krever betaling - eller å la seg bli sporet

– Tviler sterkt på at dette er lovlig, uttaler Datatilsynet.

Meta har begynt å rulle ut sine abonnementsløsninger for Facebook og Instagram. Det betyr at du må velge å betale for å slippe reklame, eller fortsette å bruke gratisversjonen med reklame. Eller sagt med andre ord; du må velge mellom å bli sporet, eller betale for å slippe.

– Det fremstår som utpressing, uttalte seksjonssjef i Datatilsynet, Tobias Judin, til Tek.no da det først ble snakk om at løsningen ville bli en realitet.

– Vi tviler sterkt på at dette er lovlig, skriver han nå når det har blitt en realitet.

Det startet opprinnelig med at Datatilsynet forbød Meta fra å spore norske brukere, fordi dette brøt med personvernregler. Dette var i august. Innen september hadde også Det Europeisk personvernrådet behandlet saket, og utvidet forbudet til å gjelde hele EU/EØS.

Nå har Meta svart med å tilby abonnementsløsninger som lar deg velge å ikke bli sporet - eller slippe tilpasset reklame som det heter fra selskapet selv.

– Nå får du plutselig valget mellom å betale et gebyr du kanskje ikke har råd til eller å frasi deg personvernet ditt, uttalte Judin om denne løsningen.

Utfordrer menneskerettighetene våre

Da vi kontakter Datatilsynet og etterspør lovligheten ved det hele, svarer Judin at han ikke på forhånd kan saksbehandle eller dømme dette i media. Han påpeker likevel at det virker som selskapet forsøker å lure brukerne.

– Meta spør brukerne om de vil se annonser eller ikke. Det er ikke det samme som å be brukerne om samtykke til sporing og profilering for å tilpasse annonser. Det virker som at de prøver å lure brukerne.

– Uansett må et samtykke være frivillig for å være gyldig. Hvor frivillig er det når du må betale for å kunne si nei?

– Personvern er en menneskerettighet etter Grunnloven og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Nå har Meta bestemt at de som vil ha personvern, må betale for det. Det utfordrer menneskerettighetene våre.

Dette er betalingsløsningene

Foruten at personvernet svekkes, betaler du også ulike priser avhengig av om du betaler via app eller nettleser.

I appen koster det 149 kroner per måned frem til 1.mars, mens det etter 1.mars koster 92 kroner ekstra for flere Facebook- eller Instagramkontoer.

Nettleseren tilby en løsning på 110 kroner per måned frem til 1.mars, mens det etter 1.mars koster 68 kroner ekstra for flere Facebook- eller Instagramkontoer.

Du trenger i første omgang ikke gjøre noe for å finne abonnementsløsningen, den finner nemlig deg. Det vil si, du får ikke komme inn på Facebook før du har valgt den ene eller andre løsningen.

Hvorfor er sporingen så alvorlig?

Gjennom datainnsamlingen sin er selskapet i stand til å kategorisere på hudfarge, kjønn, seksuell orientering, politiske og religiøse meninger – og mye mer. Omfanget og detaljene i denne informasjonen, gjør sporingen problematisk for EU.

Sporingen foregår også på tvers av selskapets plattformer, på Facebook Whatsapp og Instagram, samt på tvers av andre apper og tjenester.

Tobias Judin påpekte også overfor Tek at Meta ikke hadde behøvd å kutte ut sporing eller annonser for å operere i henhold til kravene. De måtte kun sporet brukerne på en annen måte.