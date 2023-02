Vipps i terminal legges ned

Nesten ingen som brukte løsningen.

Med Vipps i terminal måtte man først trykke på «5»-tasten for å få opp en QR-kode, som man kunne skanne med Vipps-appen. Kamera Vipps

Vipps i terminal legges ned fra og med 1. februar 2023. Det betyr at man ikke lenger vil kunne «taste 5» i terminalen for å betale med Vipps.

Da Vipps lanserte sin terminalløsning sommeren 2020 var det allerede en rekke aktører på markedet som tilbød enkel mobilbetaling. Google Pay, Apple Pay og kontaktløs betaling via «tæpping» har vært tilgjengelig i flere år nå, hvor man stort sett bare har trengt å legge mobilen eller kortet til terminalen.

Vipps på terminal krevde at man først trykket på fem-tallet på terminalen, før man måtte hente frem appen og scanne QR-koden som dukket opp på skjermen.

Det ble aldri noen suksess. Og nå legges det ned på grunn av veldig lav bruk.

Kun to av tusen betalinger i en fysisk kasse, har blitt gjennomført med «tast 5 for Vipps», og én av fem kan ikke engang bruke Vipps i terminalen, oppsummerer selskapet i en pressemelding.

– Det skal være veldig, veldig enkelt å bruke Vipps, men bruken av «tast 5 for Vipps» i terminal er fortsatt veldig, veldig lav. Det er en tilbakemelding vi tar til oss, og Vipps vil fremover heller fokusere på å rulle ut enklere måter å betale på, skriver selskapet i en melding til brukerne.

Skylder på Apple

I en e-post til Tek.no skriver Even Westerveld, «Leder for Mennesker og Merkevare i Vipps», at de mener det er Apple som er hovedgrunnen til at de legger ned tjenesten. Årsaken skal være at Apple har blokkert andre selskaper enn dem selv å bruke NFC-teknologien i mobilene til å utføre betalinger.

– Dette er nok et bevis på at konkurransen innen betaling lider på grunn av Apples låsing av NFC-brikkene i telefonene sine, der Apple tvinger kundene til å bruke sin egen betalingsløsning. Vi skulle gjerne laget superenkle tæppe-løsninger med Vipps i butikkene – men det får vi ikke lov til av Apple. Heldigvis etterforsker EU nå dette som brudd på konkurranseloven, så vi forventer at dette vil endre seg, sier Westerveld.

Forsvinner ikke helt fra butikkene

Det er derimot ikke slik at Vipps forsvinner fra butikkene, opplyser selskapet selv, kun terminalløsningen «tast 5 for Vipps».

Blant annet skriver de at det for fysisk varehandel blant annet finnes «Vipps i kassa», som er en løsning hvor butikkansatte slår inn betalingsbeløp på kassen, samt registrerer kundens telefonnummer, og så må kunden selv bekrefte betaling på sin telefon.

Men dette fordrer jo også at du må gi fra deg telefonnummeret og vente på en verifiseringskode på telefonen, fremfor å bare «tæppe» kortet/ mobilen på terminalen. Som i praksis tar deg noen sekunder.

