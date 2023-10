Tiktok-influencere tjener på «live matches» mellom Israel og Palestina

Kamera Kiichiro Sato / AP

Ole Henrik Johansen Publisert i går 11:31 Lagre

Flere og flere TikTok-brukere tar nå i bruk en «live match»-funksjon i appen for å tjene penger på den pågående krigen mellom Israel og Hamas, melder blant annet amerikanske Wired.

Selv om disse Tiktokerne ofte ikke har noe tilknytning til den pågående krigen, utgir de seg for å representere en av sidene i live-matchene.

Konseptet går ut på at de streamer «kamper», hvor to ulike profiler går sammen i én stream og representerer hver sine side i konflikten. Deretter oppfordrer de seerne under direktesendingen om å donere dyre virtuelle gaver, som de kjøper for Tiktoks egen valuta i appen. Her kan det være snakk om donasjoner verdt flere tusen kroner, som seerne blir oppfordret til å donere.

Siden som skaffer mest donasjoner innen kampen er over, vinner.

Ifølge Wired skal en TikTok-bruker som har utgitt seg for å representere Palestina ha vunnet hele 72 matcher på rad ifølge nettsiden. Pengene fra kampen går til vinneren, men også TikTok, som tar en solid andel av inntjeningen.

Nøyaktig hvor mye de tar ønsker ikke selskapet å oppgi, men en BBC-undersøkelse antydet at det ligger på et sted mellom 30 og 70 prosent.

Store summer

Slik ser en «live match» ut på TikTok, hvor hver side forsøker å sanke inn så mange donasjoner (til seg selv) som mulig, før tiden går ut. Kamera Skjermbilde, TikTok

Mye tyder på at det er stadig flere som tjener penger på den pågående krigen på Gaza-stripen – selv om de ikke nødvendigvis har noe befatning eller bekjentskap med partene i krigen.

Wired har over flere dager blant annet fulgt en tyrkisk streamer som hevdet å representere Palestina, mens han kjempet mot en gresk-georginer som representerte Israel.

Her skal tusenvis av brukere ha fulgt kampen mellom de to.

Nøyaktig hvor mye penger man kan tjene på disse live-matchene er usikkert. Men enkelte Tiktokere hevder å tjene opp mot 30.000 dollar i måneden på disse kampene. Eller godt over 300.000 norske kroner.

Virtuelle TikTok-penger

Denne live match-funksjonen skal være ganske ukjent for mange, men har eksistert siden 2021.

For å kunne gi virtuelle gaver må du handle med TikTok sine egen coin-valuta via appen. Ifølge Wired koster 70 slike coins mindre enn en amerikansk dollar, eller under 11 norske kroner.

Gavene kan variere i pris, hvor de billigste kan være en TikTok-logo, som bare koster noen få av disse digitale myntene.

Men de dyreste gavene kan koste opp mot 45.000 coins, altså godt over 5000 kroner.

(Kilde: Wired)