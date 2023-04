Bøtelegger Fortnite-skaper med 2,6 milliarder kroner

Epic skal ha «lurt» spillere til flere Fortnite-kjøp.

Niklas Plikk Lagre Lagre artikkel

Du har sikkert sett eksempler på såkalt manipulativ design flere steder på nettet.

For eksempel kan et enkelt ja/nei-spørsmål bli stilt, men knappene for de to svarene se helt forskjellige ut:

«Vil du ha ekstra forsikring på den dingsen du kjøpte?»

«Ja!» ... «Nei, jeg tar sjansen!»

Nå bøtelegges Epic - selskapet bak det enormt populære skytespillet Fortnite - for å ha brukt denne typen manipulativ design i spillet til å lure spillere til å kjøpe mer.

Det er det amerikanske forbruker- og konkurransetilsynet FTC som utsteder boten, som havnet på hele 245 millioner dollar - omtrent 2,6 milliarder kroner.

Pengene skal brukes for å tilbakebetale amerikanske brukere som har klaget på situasjonen.

«Dark patterns»

Eksempel på hvordan Fortnites «Angre kjøp»-knapp ble flyttet og skjult etter en designendring. Kamera Skjermbilde, Reddit, u/IMA_Catholic

I sin opprinnelige klage mente FTC at det skal ha vært brukt manipulativ design, også kalt «dark patterns», i Fortnites menyer og grensesnitt som gjorde det enkelt for spillere å gjennomføre kjøp i spillet de ikke hadde planlagt.

Triksene som ble brukt inkluderte både knappelayout som skal ha vært uintuitive og inkonsekvent - for eksempel hvor ja/nei-knapper byttet plass utover i prosessen, ifølge FTC. Det skal ha gjort det enkelt for brukerne å trykke på feil knapp, og ha gjennomført kjøpet.

Epic skal ifølge FTC også ha gjort det enkelt for barn å gjennomføre kjøp uten godkjennelse fra foreldre. Uten en foreldresjekk skal flere barn ha relativt raskt ha brukt store mengde penger på kort tid.

På toppen av det hele ble Epic også anklaget for å ha låst, eller truet med å låse, kontoer til brukere som skal ha gått til kredittkortselskapene sine for å forsøkt å få pengene tilbake eller avbryte transaksjonen.

Forbyr manipulativ design i Fortnite

Avgjørelsen i FTC skal ha vært enstemmig, med fire mot null stemmer. I tillegg til å betale boten på 245 millioner dollar forbys Epic også fra å belaste kunder gjennom bruk av «dark patterns» eller fra å ta betalt uten å få deres eksplisitte godkjenning. De forbyr også Epic fra å blokkere brukeres kontoer fordi de har gått til kredittkortselskapene sine fordi de er uenige i kjøpe.

Her i Norge har Forbrukerrådet også klaget på utbredt bruk av manipulativ design, og pekte spesifikt på MyTrip, Ryanair, Fresh Fitness, Fixit, Clas Ohlson, Ellos, Ticketmaster, Wish og Telia og Dinner booking.

Mer om GamingFortnite