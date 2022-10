Nå skal alle Youtube-kontoer få «nytt» navn

Men ikke alle får velge samtidig.

Alle Youtube-kontoer skal nå få en såkalt «handle» med alfakrøll foran. Youtube endrer dermed til samme praksis som blant annet Instagram og Tiktok.

Fremover skal alle Youtube-kontoer få en såkalt «handle», melder Youtube i egen blogg.

Det betyr i praksis at de vil få lagt til en «@» foran kanalnavnet, og at Youtube dermed får samme praksis som «alle» sosiale medier.

Endringen skal blant annet gjøre det enklere å nevne kontoer i kommentarer, i videobeskrivelser og i «Shorts», Youtubes svar på TikTok-videoer og Instagram Reels.

Handlen vil også være unik for kontoen din, i motsetning til dagens kanalnavn, påpeker Youtube. Det skal gjøre det enklere å avgjøre om du faktisk samhandler med riktig konto.

Ruller ut basert på popularitet

Hvis du allerede har en skreddersydd Youtube-URL (Youtube.com/navnet på kontoen din), så vil det eksisterende navnet automatisk reserveres som din «handle», altså med en alfakrøll foran.

Handle-navnet skal brukes flere og flere steder på Youtube.

Om du vil endre på det, vil Youtube gradvis rulle ut muligheten til å velge din egen handle fremover. Et varsel vil dukke opp i Youtube Studio og på epost, og de mest populære kontoene vil få valget først.

– Timingen for at en skaper får tilgang til prosessen for å velge handle avhenger av flere ulike faktorer, inkludert total Youtube-tilstedeværelse, abonnent-antall og hvorvidt kanalen er aktiv eller inaktiv, skriver Youtube i et blogginnlegg.

Endrer også URL-en

Også URL-en vil endres til å inkludere det nye navnet, slik at det blir youtube.com/@handle, men Youtube poengterer at den gamle URL-en også vil fortsette å fungere, bare at den vil bli omdirigert til den nye @-adressen.

Tidligere måtte man ha minst 100 abonnenter på Youtube for å kunne velge sin egen Youtube.com/-URL, men det kravet fjernes med introduksjonen av handles.

Alle skal ha fått muligheten til å velge sin nye handle innen 14. november.

