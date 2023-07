Google-forslag skaper furore: – Løsningen er helt forferdelig

Frykter at Google i praksis tar full kontroll over internett.

Google-utviklernes forslag til den nye standarden kalt WEI får nærmest unison kritikk. - Kan gjøre det betydelig vanskeligere for konkurrerende nettlesere, sier journalist i Kode24. Kamera Stein Jarle Olsen / Tek.no

Simen Barstad Buset Oppdatert 28. juli

– Dette blir foreløpig bare testet ut, men mange er bekymret for hva dette kan bli til senere og hva dette kan gjøre med det åpne internett, sier Kurt Lekanger, journalist i Kode24.

Nettstedet var først i Norge med å omtale Googles foreslåtte webstandard, kalt Web Environment Integrity (WEI).

Hensikten skal være å gjøre det lettere å bekrefte om nettleseren du bruker er pålitelig.

Men forslaget får et nesten universelt utviklermiljø til å slå alarm.

– I dag kan man selv bestemme hvilken nettleser man skal bruke for å nå innhold på nettet, men nå er flere redd for at det kan bli slutt på dette. Det er mye som tyder på at dette kan gjøre det betydelig vanskeligere for konkurrerende nettlesere, sier Lekanger.

Stoppe «usikre» nettlesere

Ifølge Google-utviklerne skal WEI gjøre det lettere for nettsider å identifisere om du er et pålitelig menneske som surfer gjennom en pålitelig nettleser.

Kort fortalt: Nettleseren du bruker må være godkjent, og alt av samhandling på nett kan bare gjøres gjennom godkjente verktøy. Og den som godkjenner skal i mange tilfeller være nettopp Google.

Selv om Google ikke har snakket offisielt om forslaget, har en utgave av koden blitt lastet opp til utviklerplattformen GitHub, samt i Chromium, som fungerer som kildekoden bak flere nettlesere, deriblant Chrome, Edge og Opera.

Kurt Lekanger, journalist i Kode24. Kamera Ole Petter Baugerød Stokke, Kode24

Lekanger tror det hele handler om at Google vil beskytte sin ledende posisjon. Han poengterer at WEI slik den står nå vil gjøre det lettere for innholdsprodusenter å skille ekte mennesker fra bots og roboter, og at det kan være attraktivt for annonsører.

– Googles foretningsmodell handler jo i stor grad om å selge annonser, så for dem er det viktig å innføre teknologier som kan beskytte annonsører.

– Rett og slett farlig

Mange sammenligner blant annet tiltaket med en form for DRM Krysse av Bytt DRMDigital Rights Management, en digital måte å kontrollere tilgang til opphavsrettsbeskyttet materiale. for internett.

Koden til WEI har allerede blitt pushet i Chromium, en slags «motor» for flere nettlesere. Kamera DADO RUVIC / Reuters / NTB

Utvikler for den norske nettleseren Vivaldi, Julien Picalausa, har også kommentert forslaget.

– Hva er «Web Environment Integrity»? Det er rett og slett farlig, skriver Picalausa på Vivaldis egen blogg.

– Selv om dette kanskje virker som det er gode hensikter bak, og at bruksmønstrene som er listet opp virker rimelige, er løsningen helt forferdelig, skriver han.

Picalausa og andre reagerer blant annet på hvordan Google selv skal bestemme hvilke nettlesere som er til å «stole på» på Android, og skisserer et sannsynlig scenario hvor Microsoft får den samme jobben på Windows og Apple på Mac.

– Så vi kan forvente at i hvert fall Edge og Safari kommer til å bli stolt på. Enhver annen nettleser vil måtte håpe på nåde fra de tre selskapene, skriver Vivaldi-utvikleren.

Google Chrome har i dag over 60 prosent markedsandel, ifølge flere statistikktjenester.

Utallige brukere på GitHub har også vært kritiske til forslagets etiske implikasjoner.

«Helt uetisk og imot det åpne internett», skriver bruker joshuamauldin.

«For en fryktelig ide, vær så snill å brenn det ned», skriver brukeren Sciss .

«La være», forteller brukeren klrtk i et innlegg med over 800 reaksjoner.

På sosiale medier har toppsjef i Epic Games, Tim Sweeney, kommentert:

– Som en flott overskrift en gang sa: Alt med dette suger.

Andre ser enda mer alvorlig på forslaget:

– Jeg tror dette kan være et av de største angrepene, ikke bare på det åpne internett, men også på friheten til å bruke en vanlig datamaskin som vi noen gang har sett.

Det forteller Jay Freeman, utvikleren bak «jailbreak-butikken» Cydia til iOS, til The Register.

Vil drepe «adblock»

Utviklerne bak forslaget har forklart konseptet gjennom en lengre GitHub-«explainer». Der hevder de blant annet at de ikke ønsker å påvirke nettleser-utvidelser og plugins, og at de selv «føler sterkt» at WEI ikke burde brukes til å identifisere mennesker og annen personlig informasjon.

Til tross for utviklernes ønsker, skal Google ifølge Ars Technica allerede ha planer om å slå kraftigere ned på annonseblokkere.

Det er usikkert hva som skjer fremover, om dette er noe Google vil utvikle videre eller skrote på bakgrunn av tilbakemeldingene.

– Google har jo mange initiativer de jobber med hele tiden, og de endres jo kontinuerlig etter forslag. Det er ikke godt å vite hvordan dette ender opp med å se ut, forteller Lekanger i Kode24.

Vi kontaktet Google for en kommentar, men Googles nordiske kommunikasjonssjef Jesper Vangkilde sier de ikke har noen kommentar til saken. Han viser til dette innlegget fra Google-utvikler Ben Wiser, hvor han går gjennom en del av innvendingene mot forslaget.

– Vi anerkjenner at det å fasilitere et økosystem som er åpent, privat OG trygt samtidig er et vanskelig problem, spesielt når man jobber i skalaen og kompleksiteten til weben. Vi ønsker velkommen et samarbeid for en løsning for anti-misbruk i stor skala som respekterer personvern samtidig som den opprettholder den åpne naturen til internett, skriver utvikleren der.

For ordens skyld: Kurt Lekanger har tidligere jobbet i Tek.no.

I den første versjonen av saken het det at Apples nettleser Safari er basert på Chromium. Det er ikke riktig, Safari er basert på WebKit. Feilen ble rettet 28. juli klokken 09.12.

Oppdatert 28. juli 2023, 11:17

