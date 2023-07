Sommerspalten: «Tek fort, Rune Fjeld Olsen!»

Retrokonsoller preger sommeren for spilljournalisten.

Rune på «hjemmekontoret» Kamera Privat

Hannah Alvestad og Simen Barstad Buset Publisert 30. juli Lagre

Hele Norges spilljournalist og NRKs spillanmelder, Rune Fjeld Olsen, legger ikke skjul på at han har gått på noen teknologismeller gjennom årene.

– Hvordan preges livet ditt av teknologi og dingser du omgir deg med i hverdagen?

– Jobben min er basert på å spille dataspill og en av hobbyene mine er å spille dataspill, så det blir noen timer foran skjermen. På hjemmekontoret har jeg fullt streaming- og podcaststudio med to ultrawide-skjermer, lamper, støydemping på veggene, spillkonsoller og en skikkelig god kontorstol. Det er mitt eget lille rom i leiligheten vår.

– Norges kanskje minste, kuleste og varmeste mancave.

«Rune’s Mancave», kanskje bedre kjent som hjemmekontoret. Kamera Privat

– Har du gjort et skikkelig tek-bomkjøp?

– Da jeg var ung og dum gjorde jeg flaut mange tek-bomkjøp. Liksom-avanserte håndholdte datamaskiner, innovative spillkontrollere, tablets og så videre. Jeg har hoppet på første generasjon litt for ofte...

– Men det dummeste kjøpet der var nok en svindyr 50" plasma-TV. Den var avleggs etter noen måneder. Jeg gjør ikke sånt nå lenger, da hadde jeg blitt skilt.

– Hvilken dings er en du ikke visste du trengte, og hvordan kom du over denne?

– Det er et voksende og spennende marked for håndholdte retrokonsoller nå.

Analogue Pocket, en slags emulator som ikke baserer seg på emulering av spill. Kamera Analogue

– Noen av dem er basert på emulering Krysse av Bytt emuleringEmulatorer brukes til å kjøre program på maskinvare hvor programet egentlig ikke er egnet til å kjøre på. I spillverdenen handler det som regel om å få eldre spill til å kjøre på moderne maskiner., men for litt siden kjøpte jeg en Analogue Pocket. Den kan spille originale Game Boy, Game Boy Color og Game Boy Advance-spill, og med adaptere kan den spille originale spill fra en haug med andre håndholdte spillkonsoller.

– Den er utrolig lekker, nydelig funksjonell og herlig avansert – ikke minst har den 2K-skjerm og HDMI-utgang. Dette er kulturkonservering i praksis!

– Er det noe du nerder veldig over, som du gjerne vil dele med andre?

– Det kjedelige svaret er at mange ikke forstår hvor spennende, gøy, interessant og givende det er å spille dataspill. Det finnes spill for alle preferanser og alle aldre, og det å henge med venner og spille sammen på kveldene er en flott sosial arena også for voksne.

– Hvilke dingser tar du alltid med deg på ferie?

– Egentlig bare mobiltelefonen. Jeg var veldig nære å kjøpe en Asus ROG Ally nå i sommer for å kunne spille Diablo IV, men det ble med tanken.

– Det er allikevel mulig det har sneket seg med en spillkonsoll eller to på ferier før, der er jo Nintendo Switch og min nye Analogue Pocket perfekte.

Rune og Level Up-kollega Karl-Martin Hogsnes, fra deres tid i VGTV. Kamera Rune Fjeld Olsen

For ordens skyld: Rune Fjeld Olsen har tidligere jobbet i VG.

Publisert 30. juli 2023, 06:00