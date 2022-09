Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Sonos lanserer ny og billigere subwoofer

Ryktene om Sub Mini stemte på en prikk.

Sonos’ nye Sub Mini er en mer kompakt og billigere subwoofer til Sonos-systemet.

Som rykter og lekkasjer har pekt mot en god stund: Sonos lanserer en ny, mindre og rimeligere subwoofer kalt Sonos Sub Mini.

Dagens Sonos Sub er som kjent et ganske kostbart tillegg til et anlegg, med en pris på 8490 kroner. Sub Mini vil på sin side koste 4990 kroner, og vil dermed likevel være dyrere enn en del sammenliknbare produkter fra andre produsenter.

Harman Kardons Citation Sub koster eksempelvis 3990 kroner, mens Sonys rimeligste trådløse subwoofer SA-SW3 koster 4490 kroner.

Sub Mini måler 23 centimeter i høyden og 30,5 centimeter i diameter, og veier 6,35 kg (mot 16 kg for den vanlige Sonos Sub).

Eneste inngang er en ethernet-port, mens wifi (2,4 og 5 GHz) tar seg av resten av tilkoblingene.

Utformingen gir i alle fall oss litt assosiasjoner til Apples Mac Pro, som ble smått latterliggjort for at den så ut som en veldig påkostet søppelbøtte.

To elementer

Sonos anbefaler å pare den med sine små lydplanker Beam eller Ray, med Sonos One, høyttalere fra Sonos-og-Ikea-samarbeidet Symfonisk eller med forsterkeren Sonos Amp og små bokhyllehøyttalere. Den støtter ikke paring med Sonos’ portable høyttalere Roam og Move.

Sub mini har to sekstommers basselementer som er rettet mot hverandre innover i høyttaleren, noe som er ment å skulle kansellere vibrasjoner. Sentertunnelen skal ifølge Sonos både være et nikk til det klassiske Sonos Sub-designet og en god måte å flytte luft på.

Høyttaleren skal kunne nå frekvenser ned mot 25 Hz, og kobles trådløst til høyttaleren eller høyttalerne du velger å pare den med. Som med Sonos Sub kan Sub mini kun brukes med andre Sonos-produkter (selv om Sonos Amp gir mulighet til å bruke høyttalere fra andre merker).

Som Sonos’ andre høyttalere fås Sub Mini i sort eller hvitt.

Trueplay er på plass

Trueplay-funksjonen til Sonos, som kalibrerer lyden basert på rommet og omgivelsene, er naturligvis støttet, men som tidligere må du ha en iOS-enhet for å kunne bruke Trueplay.

Sonos har dessuten heller ikke hatt for vane å være lynkjappe med å støtte nye Apple-enheter, så det kan nok ta en stund før iPhone 14-serien er på listen over støttede iOS-enheter.

Sonos Sub mini skal være tilgjengelig 6. oktober. Vi kommer tilbake med test så fort vi har fått hendene på et testprodukt.