Xbox-sjef mener det vil bli flere kryssplattformspill fremover

Lover færre eksklusive titler.

Tidligere i år ble det klart at Xbox vil kjøpe opp spillselskapet Activision Blizzard, mens Sony kjøpte opp Bungie. Mange fryktet da økende eksklusivitet for spilltitler på respektive plattformer.

Stikk i strid med dette, uttaler Xbox-sjef, Phil Spencer, til Bloomberg at vi istedenfor vil se færre utgivelser ment for én enkelt plattform, og at dette vil være bra for hele bransjen.

– Kanskje det på kort sikt er noen mennesker i noen selskaper som ikke elsker det, uttaler han videre, men påpeker at han tror alle med tid og stunder vil se at det er den beste løsningen.

– Kanskje du tilfeldigvis kjøper en Xbox i husstanden din, og jeg kjøper en PlayStation, og barna våre vil spille sammen, og de kan ikke fordi vi kjøpte feil type plast for å koble til TV-en vår, uttalte Spencer.

– Vi elsker å kunne bringe flere spillere sammen, unngå friksjon og få folk til å føle seg trygge og sikre når de spiller. Vi vil la dem spille med vennene sine, uansett hva slags enhet man bruker.

Arver et Activision Blizzard i full konflikt

Foruten å erverve en rekke populære spilltitler, overtar også Xbox en organisasjon som står i en rekke konflikter.

I fjor ble det klart at flere ansatte hadde gått ut i streik på bakgrunn av det de mente var utbredt diskriminering. I forkant av streiken hadde også Californias arbeidsmyndigheter, Department of Fair Employment and Housing, opprettet sak mot Activision Blizzard, hvor det ble fremmet påstander om en rekke forhold hvor kvinnelige ansatte skal ha blitt diskriminert.

I forlengelsen av disse konfliktene har flere ansatte opprettet fagforeninger, som vil kunne fremme samlede krav til ledelsen. Til Bloomberg uttaler Spencer at han ikke tidligere har drevet en organisasjon med fagforeninger, men at han anerkjenner at arbeiderne har behov for å føle seg trygg, hørt og kompensert for å kunne yte bra på jobb.

– Vi ser definitivt et behov for å støtte arbeiderne i de resultatene de ønsker å ha.