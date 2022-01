Google mener Apples blå og grønne meldinger bidrar til mobbing

Tekst i ulike farger, avhengig om du bruker Android (grønn) eller iPhone (blå). Eller, som i vårt tilfelle, ved å slå av og på iMessage.

Google anklager Apple for å bidra til mobbing ved at deres meldingstjeneste iMessage forskjellsbehandler iPhone- og Android-brukere.

Apple har i flere år lagt til flere funksjoner til meldingstjenesten, som stort sett bare er tilgjengelig å se for andre iPhone-brukere. Slik som memojier og reaksjoner, i tillegg til å gjøre meldinger fra Android-brukere grønne, mens iOS-meldinger blir blå. Som resultat har den blå fargen blitt et statussymbol blant amerikanske tenåringer, skriver The Wall Street Journal.

Skillet mellom de to fargene har videre ført til at en rekke unge har følt på et gruppepress for å skaffe seg iPhone fremfor Android, skriver The Verge. Det nevnes også at det i noen tilfeller har ført til utfrysing av Android-brukere.

Android-sjefen hardt ut mot Apple

Android-sjefen, Hiroshi Lockheimer, gikk hardt ut på Twitter og uttalte at iOS-funksjonen var en dokumentert strategi fra Apple.

– Å anvende gruppepress og mobbing som en måte å selge produkter på er uhørt for et selskap som har medmenneskelighet og rettferdighet som kjerneverdier i sin markedsføring, skriver Lockheimer på Twitter.

Også den offisielle twitterkontoen til Android poengterer saken, om enn i en nedtonet utgave.

– iMessage burde ikke tjene på mobbing. Teksting bør bringe oss sammen, og løsningene finnes.

Android ikke bare altrustisk

Det er ikke noen stor nyhet at Apple ikke har villet dele iOS-funksjoner for Android. Faktisk fremkom det i rettsaken mellom Epic og Apple at de bevisst ikke ønsket å dele iMessage-funksjoner med Android:

– Det vil skade oss mer enn hjelpe oss, uttalte Apple-ansatte Phil Schiller den gang.

Ifølge Epic, gjengitt av The Verge, strekker Apple sin avgjørelse om å ikke dele iMessage med Android seg helt tilbake til 2013.

Men Androids mobbeanklage handler nok heller ikke bare om å være altruistisk. Android ville selvsagt nytt godt av å bli inkludert i iMessage-universet. Men de har også vært tydelig på at de ønsker at Apple blir en del av «neste-generasjons-SMS», RCS, som, ifølge The Verge, på sett og vis kan kalles Androids svar på iMessage.

Både Telia og Telenor åpnet for RCS i sine mobilnett tilbake i 2017.