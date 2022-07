Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Turdusjer øker trivselsnivået.

Det kan være en fordel å holde seg ren på tur, spesielt om man dypper skrotten i saltvann. Til det finnes det ulike portable dusjløsninger - vi har prøvekjørt to av dem.

For mange er en god dusj avgjørende for å føle seg fresh, og på tur blir det ofte til at den luksusen ryker. Men enn om det var enkelt og kanskje til og med billig å sikre seg?

Løsningene finnes, og det er mange «turdusjer» der ute. I første omgang har vi sammenliknet to ulike konsepter, representert ved hver sine produkter.

Trykkdusjen Helio fra produsenten Nemo pumpes opp og er komplett med dusjhode og fotpumpe, mens Sea to Summit Pocket Shower lever opp til navnet. Den kan du faktisk ta med deg i lomma.

For ulike typer tur

Begge dusjene er prøvd ut i det fri. De er først fylt med vann, noe som viste seg å være noe mer krevende med den ene enn med den andre, og deretter gjort klare. For Helios del innebærer det å pumpe opp trykket, mens Pocket Shower må henges i opp i noe, være seg tre eller kanskje et hyttemøn.

Deretter er de dusjet med, og til sist tømt og pakket ned igjen. Vi har også sett litt på mulighetene til å gjøre dem rene, og for turmulighetenes del; hva slags vekt og dimensjoner de har.

Siden dette er en kjapp titt på to av hovedgruppene «turdusj» som finnes har vi valgt å ikke sette karakterer på disse produktene, men heller oppgi fordeler og ting å tenke på for hvert av produktene som representanter for sin type turbruk og sitt dusjkonsept.

- Nemo Helio Portable Shower Sea to Summit Pocket Shower 10L annonse Pris - 229,- Pris testtidspunkt 1300 kroner 230 kroner Vekt 605 gram 120 gram Størrelse pakket 14 (H) x 22 (Ø) cm 14 x 9 x 4 cm Størrelse 11 liter 10 liter Konsept Fotpumpe og dusjhåndtak Dyse på pakksekk Må henges opp Bytt Krysse av Andre egenskaper Trenger helt rent vann Kan brukes som tett pakksekk

Sea to Summit Pocket Shower

En pose med en dyse. Voíla. Så enkelt kan det faktisk gjøres. Og plutselig er vi ett steg nærmere å få de minst friluftsinteresserte i redaksjonen med ut på tur.

Så klart, det aller enkleste er selvsagt å bare sverge til kattevasken eller et bad i nærmeste vannhull. Men skal man absolutt vaske seg ordentlig på tur, så kan det være greit med noe som kan minne om en dusj.



Sea to Summit har ofte innmari gode på løsninger som er lett å pakke ned og enkle å bruke, og dette er intet unntak. Nedpakket er den 14 x 9 x 4 centimeter stor, og vil kunne ligge i lommen din om så var.

Den består som nevnt av en pose, som rommer ti liter, og som utover å være en pose du fyller med vann, også kan brukes som vanntett pakksekk.

Her er den faktisk mer praktisk enn mange alternativer, siden du kan bruke dusjventilen til å hjelpe deg med å tømme den for luft. Komprimer den så godt du kan før du lukker den ved å rulle igjen toppen på vanlig måte. Deretter kan du rulle eller trykke den sammen før du slipper ut siste rest av luft gjennom dusjhodet.



For dusjing fylles posen enkelt med vann enten fra nærmeste vannhull, eller fra en kran. Den lukkes på samme måte som vanlige pakkposer - ved å rulle ned bremmen i toppen og feste den med spenner. I tillegg kommer det med en snor som gjør at du kan feste posen til et tre i en passende høyde - helst et stykke unna nærmeste vannhull, for å unngå at såpe forurenser unødig.

For å skru på dusjen skrur du helt enkelt på dysen for ønsket styrke. Du kan også la posen henge i solen noen timer for å varmes opp.

Skulle du derimot være så uheldig å dra med deg litt rusk og rask fra ditt lokale vannhull - som man ærlig talt må kunne forvente av et slikt vannhull - er det bare å håpe at det ikke setter seg fast i dysen. Vi opplevde ikke at dette skjedde, men vi ser likevel at det kan bli en mulighet. En spesielt god måte å rengjøre dysen på klarte vi ikke tenke oss til, utover å muligens spyle den hardt og håpe på det beste.

For enklere rengjøring, og for større allsidighet, hadde vi gjerne sett en løsning med utskiftbare «hoder» og eventuelt bare en skrukork til bruk som pakksekk. Da kunne man også hatt dusjhoder i reserve.

Nemo Helio Portable Shower

Nemos dusjvariant er helt klart den med mest solid materiale. Men den er også mye større å pakke med seg, og har derfor noen klare turbegrensninger. Den er likevel god til sitt bruk.

For å fylle denne med vann må du først lokalisere en vannkran. Det skyldes både at Nemos dusjhode er ømfintlig for rusk og rask og at det uansett er innmari vanskelig å fylle denne dusjinnretningen uten rennende vann.

Det betyr selvsagt at bruksområdet allerede her er begrenset til campingturer i bil, hytteturer uten innlagt dusj, eller strandområder og andre steder med tilgang til innlagt vann.

Dysen er derav vanskelig å rengjøre, for her må du rent faktisk sørge for å unngå å få rusk i den. Det er tilnærmet umulig å få ut potensielt rusk som sitter seg fast uten å måtte bytte hele dusjhodet.



Uansett, du fyller den opp og lukker en flapp, og den er (nesten) klar til bruk. Siden dette er en trykksatt løsning er det også slik at selve lukkingen er ganske krevende. Vi skjønte først ikke riktig hvorfor det var nær klin umulig å få igjen korken.

For før du får noe særlig med trykk ut av dusjhodet må du pumpe trykk i vannposen. Deretter klemmer du inn kranen på dusjhodet. Herfra har du vann en stund, før du må i gang igjen med pumpingen igjen. Det er ikke alltid så «brukervennlig» når du står og forsøker å sjonglere dusjhode, dusjpumpe, såpe i øynene og shampooflaske i hånden.

Når den er godt oppumpet er strålen her langt sterkere enn hos Sea to Summit, men det krever mer innsats å dusje med Nemos pumpedusj enn den enkle pakkposen til StS.

Nemo Helio har dessuten potensial til å brukes til vanning og skylling av alskens mulig annet i tillegg, være seg sykkelen eller vannsportutstyr som har vært på tur i saltvannet. Til det er den mye mer praktisk enn Sea to Summit.