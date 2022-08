Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Samsungs nye smartklokker lover mye bedre batteritid

Løser forgjengerens største ankepunkt.

Niklas Plikk

Samsung slapp ikke bare nye brettemobiler under lanseringsfesten i London, men også et par nye smartklokker. Galaxy Watch-serien har nå kommet i sin femte utgave, og det er altså snakk om Galaxy Watch5 og Galaxy Watch5 Pro.

Sistnevnte er en litt mer robust variant og sikter seg tilsynelatende mer inn på de som vurderer Garmins treningsklokker, mens standardversjonen Watch5 er litt mer nøktern i både utforming, pris og funksjonalitet.

Watch5 Pro har 60 prosent større batteri enn forgjengeren, mens Watch5 «bare» har 13 prosent større enn Watch4.

I vår test av Galaxy Watch4 og Watch4 Classic trakk vi begge to for dårlig batteritid, så det er godt å se at problemet er tydelig adressert i årets varianter.

I praksis skal Watch5 by på omtrent 40 timer batteritid mens Pro-varianten med 590 mAh-kapasitet skal kunne holde seg i live i 80 timer, eller 20 timer med GPS-en kontinuerlig på.

To klokker, tre størrelser

Watch5 kommer nå i to ulike størrelser - 40 og 44 millimeter - mens Watch5 Pro kun kommer med en 45 millimeters urskive. Klokkene kan forhåndsbestilles i dag, og klar for salg den 26. august.

Prisen for Watch5 vil være 3290 kroner for Bluetooth-versjonen eller 3490 kroner for 4G-versjonen. Watch5 Pro koster 4990 kroner for Bluetooth-varianten eller 5490 kroner hvis du vil ha 4G.

Begge modellene får for øvrig en såkalt Sapphire Crystal-skjerm hvor Samsung skryter av et 60 prosent hardere beskyttelseslag.

Litt underlig er det dog at ingen av de nye klokkene har Samsungs fysiske roterende skjermkrans, som vi har kommet godt overens med i tidligere modeller. Vil du hadde er det fortsatt Galaxy Watch 4 Classic du vil se etter, som fortsatt kommer til å være i salg. Men det blir jo altså med den litt skuffende batteritiden.

Skal måle kroppstemperaturen din

Begge de nye modellene drives av en 1,18 GHz Exynos W920-prosessor og byr på 1,5 GB minne og 16 GB lagringsplass. De har også fått forbedret Samsungs «BioActive»-sensor, som følger med på pulsen din og muliggjør EKG-målinger. Innebygd GPS og NFC-betaling er også på plass.

Nytt i år er en temperatursensor, som skal holde følge på kroppstemperaturen din. Dette ser imidlertid ikke ut til å ha noen særlig funksjonalitet utover mer avansert søvnmåling ved lansering, men kanskje vil vi se sensoren bli brukt mer i fremtiden.