Her er Mercedes-Benz’ nye konseptbil – med 1000 kilometer rekkevidde

Vision EQXX er Mercedes-Benz’ visjon for hvordan fremtidens elbiler kommer til å være. De hevder å ha røsket opp i ethvert område for å bedre effektiviteten, og resultatet er en rekkevidde som skal være på over 1000 kilometer.

Mercedes-Benz er på et korstog for å lage en elbil som er så effektiv som mulig, og det korstoget har nå resultert i konseptbilen Vision EQXX.

Tyskerne fortalte allerede i fjor sommer at bilen var under arbeid, men nå er altså første gang vi får se ordentlige bilder av den. Dette er imidlertid i høyeste grad fortsatt en konseptbil, som betyr at en eventuell produksjonsmodell bare vil være «inspirert» av det vi nå får se.

10 kilowattimer på 100 kilometer

Det som først og fremst er imponerende med EQXX er effektiviteten. Mercedes-Benz sier bilen har et forbruk på under 10 kWh/100 kilometer, som er (grovt sett) rundt halvparten av de fleste større elbiler på markedet i dag. Med et batteri på oppunder 100 kilowattimer skal rekkevidden dermed være over 1000 kilometer, selv om det nok skal mye til å oppnå det på en kald, norsk vinterdag.

1000 kilometer virker nærmest å være den hellige gral for mange elbilprodusenter for tiden. Volvo har vist frem et konsept som de sier skal ha 1000 kilometer rekkevidde, og kinesiske Nios nye Model 3-konkurrent kommer med mulighet for et kjempebatteri som også skal gi 1000 kilometer. Det er riktignok, i alle fall foreløpig, kun etter den snille kinesiske CLTC-standarden, ikke WLTP-standarden vi bruker i Europa.

Av biler som er på eller i nærheten av veien er Mercedes-Benz egen EQS blant dagens rekkeviddekonger, med inntil 780 kilometer WLTP-rekkevidde. Andre elbiler med lang rekkevidde er Lucid Air med inntil 832 kilometer og Teslas nye Model S Plaid med 652 kilometer. Begge de to sistnevnte er imidlertid etter amerikansk standard, som er strengere enn vår egen WLTP-test.

EQXX er en slags «gran tourer», altså i klassen til Porsche Taycan og Audi e-tron GT.

Rekord-aerodynamikk

Oversatt til en bensinbil tilsvarer for øvrig 10 kWh/100 kilometer omtrent 1 liter drivstoff på 100 kilometer, noterer Mercedes-Benz – og fremhever at det er tilnærmet den samme energimengden som kreves for å kjøre en tørketrommel i tre timer eller et strykejern i fem timer.

Effektiviteten oppnås som følge av at man skal ha tenkt nytt på de aller fleste områder. Aerodynamikken skal først og fremst være enestående, med en såkalt cd-verdi på 0,17. Det er betydelig lavere enn selv Mercedes-Benz’ egen rekordholder EQS, som noterer seg for 0,20 (lavere er bedre) og nye Tesla Model S med 0,208.

Batteripakken er bygget opp på nytt, og skal være 50 prosent mindre i volum og 30 prosent lettere enn batteripakken som sitter i EQS. Pakken i EQXX huser altså nesten 100 kilowattimer, mot 108 i EQS. Bilen opererer også på opp mot 900 volts spenning.

Alt skal være tenkt på for å gjøre bilen mest mulig aerodynamisk. En cd-verdi på 0,17 er foreløpig rekord, om det blir produksjonsmodell av EQXX.

Solceller på taket

Selve drivlinjen er på «rundt 150 kilowatt», som er det samme som i en Hyundai Kona eller Volkswagen ID. 3 eller ID. 4, og skal også være ultra-effektiv, med 95 prosent effektivitet. Det gjør videre at man trenger mindre kjøling, siden drivlinjen produserer lite restvarme.

Solceller på taket – 117 i tallet – skal kunne tilføre opptil 25 kilometer rekkevidde per dag under ideelle forhold. Foreløpig brukes solcellestrømmen kun til å drive småelektronikk i bilen, som klimaanlegget, lysene, infotainmentsystemet og lignende, men Mercedes-Benz sier de jobber med å lage en løsning slik at strømmen også kan brukes til å lade det store batteriet.

Innvendig snakker selvfølgelig Mercedes-Benz høyt om alle de bærekraftige materialene de har valgt, som fibre fra sopp, kaktus og bambus.

Som i konseptbiler flest er setedesignet litt spesielt. Her er det imidlertid ikke utenkelig at også en eventuell produksjonsbil vil ha fire seter, ikke fem.

Kjempeskjerm innvendig

En stor, heldekkende 8K-skjerm på 47,5 tommer fyller hele dashbordet, ikke ulikt «Hyperscreen»-skjermen vi så i EQS, og lettvektsmaterialer er valgt gjennom hele bilen for å holde vekten så lav som mulig – deriblant en blanding av glassfiber- og karbonfiberforsterket plast i dørene og bremseskiver av aluminium i stedet for stål.

Resultatet er en vekt på rundt 1750 kilogram, som kanskje i seg selv ikke er voldsomt imponerende, men når man tenker på at det inkluderer nesten 500 kg med batteri blir kanskje tallet litt sterkere. En EQS veier til sammenligning rundt 2500 kg. Ut fra Mercedes-Benz’ promomateriale virker EQXX-konseptet å være nesten like stort som en EQS, som sannsynligvis betyr rundt fem meter i lengde og at den blir en konkurrent til biler som Porsche Taycan, Audi e-tron GT og dels Tesla Model S.

Mercedes-Benz har foreløpig ikke sagt noe om eller når vi kan se Vision EQXX i en eventuell produksjonsversjon, men lærdommene fra utviklingsprosessen kan uansett fort ende opp i andre biler fra selskapet.

Forrige Neste Mercedes-Benz AG – Communicati / Daimler AG Mercedes-Benz AG – Communicati / Daimler AG Mercedes-Benz AG – Communicati / Daimler AG Åpne fullskjerm