Sony gjør det vanskeligere å kjøpe gamle spill

Sonys PS Vita fra 2011.

Om du stadig har en kjær Playstation 3 eller en håndholdt Playstation Vita i TV-benken din, fikk du kanskje med deg saken om at Sony ønsket å legge ned spillbutikkene deres fra i sommer.

Etter store protester valgte imidlertid selskapet å utsette stengningen på ubestemt tid.

Nå gjør Sony et nytt fremstøt som kan irritere mang en retrospill-entusiast og «blodfans»:

Fra 27. oktober vil det ikke lenger være mulig å kjøpe spill i nettbutikkene til Playstation 3 eller Playstation Vita med betalingskort eller PayPal.

Det kommer frem i et nytt innlegg under støtteseksjonen på det norske Playstation-nettstedet.

Det betyr at nye spillkjøp til Playstation 3 eller Playstation Vita etter 27. oktober bare kan gjennomføres om du allerede har penger i den såkalte «PS Store-lommeboken» din, eller om du legger til midler i den fra en PC, Playstation 4- eller Playstation 5-konsoll. Eventuelt må du kjøpe et forhåndsbetalt gavekort i en fysisk butikk som du løser inn.

PlayStation 3 Slim fra 2012.

– Koster penger å drifte

Sony har tidligere unnskyldt seg med at det koster både penger og ressurser å holde gamle spillbutikker og betalingsløsninger på nett.

Playstation 3 ble lansert i Europa i 2007, mens PS Vita så lyset her i 2012.

Kritiske røster har innvendt at Sony burde være bevisste på ansvaret de har for å ta vare på og verne rundt spillhistorie.

Flere spill er kun utgitt til Playstation 3 eller Playstation Vita, og vil ved en nedleggelse bli utilgjengelige for andre enn dem som har tilgang på fysiske kopier. Fysiske kopier har det imidlertid med å bli både mer sjeldne og svært dyre med tiden. Mange spill er dessuten aldri utgitt fysisk, men kun digitalt.

Konkurrenten omfavner gamle spill

Playstation-sjef Jim Ryan har tidligere gjort seg bemerket ved å i et intervju med The Times komme med utspill som «hvorfor vil noen spille dette», om gamle Grand Turismo spill, tydelig refererende til at det er «de nyeste spillene som gjelder».

Playstation-rival Xbox har på sin side brukt store ressurser på å nettopp gjøre mange eldre spill tilgjengelige på sine nye konsoller. Xbox Series X kan eksempelvis spille av både digitale og fysiske kopier av mange originale Xbox-spill som ble utgitt så tidlig som i 2001, eller Xbox 360- eller Xbox One-spill fra noe senere. Mange av dem med kraftig oppgradert grafikk.

Dagens Playstation 5 er bakoverkompatibel med fysiske og digitale Playstation 4-spill, men kan i hovedsak ikke brukes til å spille titler fra tidligere generasjoner. Enkelte titler for Playstation 3 er tilgjengelig via strømmetjenesten PS Now.

La ned PSP-butikken i sommer

Selv om Sony har utsatt stengningen av spillbutikken for Playstation 3 og Playstation Vita inntil videre, måtte spillbutikken til Sonys første håndholdte spillkonsoll, Playstation Portable, bøte med livet i sommer. Da hadde konsollen rundet 16 år.

Eiere av den heldigitale PSP Go, som ikke kan lese fysiske UMD-disker, har dermed ingen mulighet til å skaffe seg nye spill til konsollen lenger.

PSP-innhold som lenge var tilgjengelig i nettbutikken til etterfølgeren PS Vita ble fjernet i sommer, og er ikke lenger tilgjengelig med mindre du allerede eide spillene digitalt.

